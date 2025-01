Independer: premieverschillen autoverzekering in provincie Groningen lopen op tot ruim 150 euro per jaar

GRONINGEN – Wil je een auto op je naam laten zetten? Je bent dan ook verplicht om het voertuig te verzekeren. Hoeveel premie je betaalt, hangt grotendeels af van je woonplaats. Eemsdelta is in Groningen de duurste gemeente om je auto te verzekeren, zo blijkt uit onderzoek op basis van 1,5 miljoen vergelijkingen bij Independer. Autobezitters betalen hier op jaarbasis gemiddeld 169 euro meer premie dan in Westerkwartier, de goedkoopste gemeente binnen de provincie. Ook in Pekela en Midden-Groningen zijn autobezitters relatief duur uit.

Uit onderzoek van Independer, uitgevoerd door Q&A Research, blijkt dat een derde van de automobilisten niet weet dat de premie van hun autoverzekering kan veranderen na een verhuizing. Dit, terwijl de premieverschillen tussen Nederlandse gemeenten kunnen oplopen tot bijna 1.000 euro per jaar. Verhuis je binnen Groningen? Dan kan een verhuizing je op jaarbasis maximaal 169 euro schelen.

In Groningen relatief goedkope autoverzekering

Ten opzichte van andere provincies betaal je in Groningen relatief weinig autopremie. Op jaarbasis kost het je hier gemiddeld 907 euro. Dit bedrag ligt een stuk lager dan het landelijk gemiddelde van 1.146 euro autopremie per jaar. Ter vergelijking: in Zuid-Holland – de duurste provincie van Nederland – betalen automobilisten gemiddeld 1.303 euro aan de autoverzekering. Ook in Noord-Holland ben je relatief duur uit (1.189 euro per jaar).

“De premie die je betaalt voor je autoverzekering wordt onder andere bepaald door je postcode en het type auto dat je rijdt. Woon je in een gebied waar relatief gezien veel auto-inbraken worden gepleegd? Dan is het daar duurder om je auto te verzekeren”, aldus Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer. “Bovendien is het risico op schade in een drukke stad meestal groter. Meer verkeer betekent meer kans op ongelukken.”

In Eemsdelta en Pekela betaal je meeste autopremie

In Groningen ben je relatief goedkoop uit, maar er zijn wel grote verschillen per gemeente. Zo zijn inwoners van Eemsdelta veel duurder af. Automobilisten die hun auto willen verzekeren, betalen hier gemiddeld 983 per jaar aan premie. Dit bedrag ligt 8,4% hoger dan provinciaal gemiddeld. De top 5 Groningse gemeenten met de duurste autopremie is als volgt:

Eemsdelta: gemiddeld 983 euro per jaar Pekela: gemiddeld 977 euro per jaar Midden-Groningen: gemiddeld 975 euro per jaar Oldambt: gemiddeld 955 euro per jaar Het Hogeland: gemiddeld 924 euro per jaar

* De gemiddelde jaarpremies zijn berekend op basis van de top 3 autoverzekeringen

In Westerkwartier zijn de inwoners van Groningen het goedkoopst uit met een gemiddelde premie van 814 euro per jaar. Ook in Veendam (856 euro) en Groningen (888 euro) ligt de gemiddelde jaarpremie een stuk lager dan elders in de provincie. Benieuwd hoe het zit in jouw gemeente of in de rest van Nederland? https://www.independer.nl/autoverzekering/info/onderzoek/premie-per-gemeente

Jonge bestuurders betalen meer

Leeftijd heeft ook een sterke invloed op de hoogte van de premie. Jongeren tussen de 18 en 24 jaar betalen de hoofdprijs voor een autoverzekering. Deze groep betaalde in 2024 gemiddeld 1.895 euro . Automobilisten vanaf 25 jaar oud zijn met een gemiddelde premie van bijna 842 euro jaarlijks 1.053 euro goedkoper uit. Kijken we naar de gemiddelde All Risk-premies, dan zijn jongeren jaarlijks zelfs gemiddeld 1.694 euro duurder uit.

“Statistisch gezien rijden jongere bestuurders vaker schade. Verzekeraars verhogen voor hen de premie, simpelweg omdat ze tot een hogere risicogroep behoren. Ook bouw je voor ieder jaar dat je zonder ongelukken autorijdt een schadevrij jaar op. Heb je er veel, dan krijg je een fikse korting op de premie. Jonge bestuurders hebben weinig schadevrije jaren en lopen die korting dus automatisch mis”, zegt Menno Dijcks van Independer.

