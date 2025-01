Pubquiz K6 Tegen Kanker

VRIESCHELOO – Op zaterdag 5 april a.s. organiseert de stichting K6 Tegen Kanker een pubquiz in ’t Ganzenust te Vriescheloo. In deze actieperiode zamelt K6 geld in ter realisering van een Tovertafel voor de afdeling Kinderrevalidatie van het Beatrixoord in Haren.

Deze pubquiz is iets nieuws voor K6. Margriet Kaput, secretaris K6, daarover: “Pub quizzen zijn ‘hot’ in deze tijd. Mensen hebben een gezellige avond en doen actief mee aan de spelrondes. Natuurlijk valt er iets te winnen, maar dat is meestal bijzaak. Het gaat om de gezelligheid. En voor ons, een mooie bijdrage aan de Tovertafel”.

Er zijn diverse vragenrondes op diverse terreinen, van sport naar nieuws etc. Opgeven kan via inschrijven@k6tegenkanker.nl . Deelnemen kan met teams van 4 personen. De teams dienen hun eigen originele teamnaam te bedenken. Het bedrag dat binnenkomt gaat in zijn geheel naar het goede doel. Er zijn gesponsorde prijsjes voor de eerste drie teams en er is een troost- c.q. aanmoedigingsprijs. De deelnemende teams krijgen van K6 een last – infomail met alle relevante informatie voor de avond.

Stichting K6 Tegen Kanker