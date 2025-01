Sterke Musea groeit en is inmiddels een begrip in de provincie Groningen

GRONINGEN – Op 28 januari jl. stemde de ledenvergadering van de Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A. in met de jaarstukken 2024. Sterke Musea is gestart in 2022 en heeft inmiddels 42 musea van advies voorzien. De vijf museumadviseurs werken op dit moment voor 18 musea. De coöperatie, zo blijkt, voldoet aan een behoefte bij de musea en daar is zij trots op! De provincie Groningen telt maar liefst 127 musea waarvan er inmiddels 54 lid zijn van de coöperatie. Deze week sloot Siep & Co. uit Oude Pekela zich aan en de Stelmakerij in Sellingen.

Hulp werd geboden aan onder andere het Visserij Museum in Zoutkamp ten behoeve van de uitbreiding van het museum. De Musea Heiligerlee maakten eveneens plannen voor nieuwbouw en verbouw, Stelmakerij Wever in Mussel kreeg een nieuw dak en Museum Collectie Ter Borg in Ommelanderwijk werkt aan een educatieproject in samenwerking met scholen. Daarnaast wordt gewerkt aan de verbetering van de presentaties voor Klooster Yesse in Haren en het Kloostermuseum in Aduard.

Veldatlas

In 2024 ging onder de vleugels van de coöperatie het project Veldatlas van start. Het is de bedoeling dat binnen Veldatlas 80 verhalen worden verfilmd, in een podcast vervat of verbeeld in Augmented Reality.

De offerte aanvragen voor de bouw van het platform zijn de deur uit en de synopsissen voor de eerste verhalen zijn geschreven.

Eén van de verhalen gaat over Bontko Bennes die in de zeventiende eeuw actief was als dijkgraaf. Overstromingen teisterden het gebied en zo ontstond tijdens de Kerstvloed in 1717 de Egyptische Kolk in Finsterwolderhamrik.

Verder komt er een film over dienstmeisjes op boerderijen: ‘meisjes voor dag en nacht’ en een podcast en film over de communist en verzetsheld Klaas Smith. Deze verhalen spelen in het Oldambt waar de pilot van Veldatlas plaatsvindt. Volgend jaar wordt gestart in de andere delen van de provincie.

Tijdens de vergadering beschreven de leden een postkaart om steun uit te spreken voor het Drents Museum dat te kampen heeft met een kunstroof, van een deel van het goud van de tentoonstelling Dacia – Rijk van goud en zilver afkomstig uit Roemenië.

Economische Agenda

De directeur van Sterke Musea Marjon Edzes-Posthumus is tevens adviseur van de Economische Agenda via de groep baanbrekers vrijetijdseconomie. Doel van deze advisering is de musea, de parels van Groningen in deze agenda op te nemen om zo de basis van de musea te versterken en verder te professionaliseren zodat er nog meer bezoekers naar Groningen worden getrokken en de erfgoededucatie een boost krijgt.

Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.

De coöperatie heeft als doel de gehele museale sector in de provincie Groningen te versterken door advies te geven en praktische ondersteuning te bieden zoals bijvoorbeeld op het gebied van educatie, fondsenwerving en planvorming. Gezamenlijk met de musea werd er vanaf de start van het project vier miljoen aan fondsen binnengehaald ter versterking van de musea.

Sterke Musea is een Toukomstproject van het Nationaal Programma Groningen. De coöperatie heeft budget gekregen om gedurende 10 jaar de musea in stad en provincie Groningen te steunen.

Meer informatie over de coöperatie is te vinden op: www.sterkemusea.nl.

