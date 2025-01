Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Bellingwolde. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 29 januari was voor de wandeling van WandelenWerkt als beginpunt gekozen voor Partycentrum De Meet in Bellingwolde. En hier stond om 8.45 uur de koffie met wat lekkers weer te wachten en konden de wandelaars, die zich weer vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches.

Om 9.15 uur ging de eerste groep voor de 10 km van start. De wandeling ging het eerste gedeelte langs de Hoofdweg. Hier kon worden genoten van de prachtige huizen en boerderijen. Vooral de dwarshuisboerderijen zijn een lust voor het oog. Ze dragen bijna allemaal de status van rijksmonument.

Na de bebouwde kom te hebben verlaten ging de tocht richting het Verenigd of B. L. Tijdenskanaal. De wandeling ging langs de stille kant, over het onverharde gedeelte. En daar het behoorlijk had geregend was het echt wel een beetje afzien. Maar de deelnemers zijn allemaal geoefend, dus het was geen echt probleem.

Na een tijd ging het langs het bedrijfspand, waar nu VIKA kunststof kozijnen is gevestigd. Dit is het pand waar vroeger ADO vitrages was gevestigd. Bekend van de kreet “ ADO, de vitrage met de gouden draad “. ADO had namelijk een stukje goudkleurig plastic laminaat in de stof geweven, vlak boven de loodveter in de zoom. Het bedrijf werd in 1954 opgericht door Herbert Wulf met als vestigingsplaats Aschendorf in Duitsland. Het hoofdkantoor in Nederland stond tot 30 april 2012 in Winschoten. Het bedrijf werd in september 2011 overgenomen door Artex en verhuisde op 1 mei 2012 naar Aarle-Rixtel.

Via de Leidijksweg ging de wandeling verder richting het Kemperpark. Na dit park te hebben doorkruist ging het over de Sportweg weer richting De Meet. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen