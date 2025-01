Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 31 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIG WEEKEND | ZON EN WOLKEN

We hebben een fris begin van de dag met temperaturen van 0 tot 3 graden, maar het is vrij zonnig en dat zal het vanmiddag ook wel blijven. Er komen soms vrij veel stapelwolken voor maar het is droog, en met een zwakke tot matige westenwind wordt het 5 á 6 graden.

Vanavond gaat de temperatuur snel omlaag en er is vanavond en vannacht maar weinig wind, de minimumtemperatuur is 0 tot -1. Eerst is het vanavond redelijk helder maar de kans op mist of nevel neemt later vanavond en vannacht toe en dat kan morgenochtend blijven hangen. Morgenmiddag zijn er zonnige perioden maar plaatselijk is het nog mistig, de maximumtemperatuur is morgen 4 á 5 graden.

Zondagnacht- en ochtend is er ook kans op mist of laaghangende bewolking, maar de zon heeft al iets meer kracht en daardoor zullen er zondag zonnige perioden komen. Minimum zondag rond -1, maximum zondagmiddag 4 graden, bij een zwakke zuidoostenwind.

Na het weekend is er wat meer wind en dan wisselen zon af met wolkenvelden. Het blijft droog en ook ná dinsdag is de kans op regen klein en bovendien draait de wind later volgende week naar het oosten. Dan zou het belangrijk kouder kunnen worden met ‘s nachts een paar graden vorst en overdag iets boven nul.