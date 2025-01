Zestig internationale vlaggen voor Siep & Co

OUDE PEKELA – De stichting Siep & Co in de gemeente Pekela heeft medio deze week 60 internationale vlaggen aangeboden gekregen. Ze werden geschonken door de 83 jarige Hilda IJzer uit Winschoten. Tot 2019 was ze de partner van kapper Jan (Jansen) in Nieuwe Pekela. Kapper Jan, in de volksmond zo genoemd, en Hilda woonden destijds in Pekela in de voormalige Lutherse pastorie en runden in het dorp kapsalon salon Pour Vous aan de Kerkstraat. Kapper Jan overleed in 2019 aan een ernstige ziekte. Na zijn dood verdwenen de vlaggen in een doos.



Voor Jan Janssen was het verzamelen van vlaggen uit het buitenland een passie, naast het verzamelen van polshorloges en schoenen. Tegen de tijd dat de zomervakanties aanbraken vroeg hij zijn klanten naar welke landen ze afreisden en of ze uit die verre oorden een nationale vlag voor hem wilden meenemen. Lukte dit dan hoefden ze de eerstvolgende knipbeurt niet te betalen. Op deze wijze verzamelde de Pekelder haarsnijder vele tientallen, soms veelkleurige nationale drapeaus. Kapper Jan had de gewoonte elke week een andere vlag in zijn voortuin te laten wapperen. Zo konden voorbijgangers een deel van zijn passies bewonderen. De vlag die hij het mooist vond, die van IJsland, hing er echter maar één dag. In de nacht die volgde werd hij ontvreemd.



Jan Janssen leerde het kappersvak pas op latere leeftijd op aandringen van Hilda. Daarvoòr was hij hoofdzakelijk werkzaam in de bouw. Een korte cursus knippen en haarverzorging in Duitsland was echter voldoende om officieel te kunnen starten. Partner Hilda was reeds kapster en had salons in achtereenvolgens Bellingwolde, Aduard en Winschoten. Ze had het vak in haar meisjestijd in Nieuwe Pekela geleerd.



Dat de vlaggen uiteindelijk bij Siep & Co terecht zijn gekomen is te danken aan Albert Leutscher, de overbuurman van Jan en Hilda. Hij wist van de hobby’s van zijn buurtgenoot en vond het jammer dat de vlaggen waarschijnlijk nooit meer zouden wapperen. Leutscher dacht aan Siep & Co, die immers veel (meest technische) spullen uit Pekela verzamelt. De stichting toonde inderdaad belangstelling. Volgens voorzitter Sebes Zevenhuizen gaat Siep & Co de vlaggen bij wijze van draperie bevestigen aan het plafond van het ketelhuis en dienen ze hiermee tevens de akoestiek van deze ruimte, waar onder anderen voorstellingen worden gegeven. Verder is het de bedoeling bij goed weer de kleurige dundoeken afwisselend aan de eigen vlaggenmasten te bevestigen.

Tammo Tillema

Foto’s: Abel van der Veen