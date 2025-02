Westerwolde gaat op bezoek bij Drieborg

DRIEBORG – IJs en weder (maar waarschijnlijk ook veld) dienende gaat Westerwolde zondagmiddag 2 februari op bezoek bij en in Drieborg. En hoewel Drieborg nog één wedstrijd uit de eerste ronde te spelen heeft, is dit voor beide ploegen al weer het eerste duel uit de tweede helft van de competitie.

Op de eerste speeldag in september van de nu lopende competitie stonden Westerwolde en Drieborg op De Barlage in Vlagtwedde tegenover elkaar. Westerwolde boekte toen een vrij gemakkelijke zege op de tegenstander van komende zondagmiddag. Het werd uiteindelijk 5 – 0 voor de Vlagtwedders, maar de eindstand had ook hoger kunnen uitvallen. Of het in Drieborg ook een dergelijk eenvoudige overwinning zal worden, valt te bezien. Drieborg behaalde uit de laatste drie competitieduels zeven punten en kwam vorige week zondag met een keurige 4 – 1 overwinning terug uit Gasselternijveen. Westerwolde daarentegen wist uit de laatste vier competitiewedstrijden slechts één punt te behalen. Het is dus even afwachten hoe de krachtsverhouding tussen beide ploegen er op dit moment voorstaat.

Door de hierboven gememoreerde zeven punten uit de laatste drie wedstrijden staat Drieborg intussen op de tiende plaats met totaal twaalf punten uit elf wedstrijden. Met het daarbij behorende doelsaldo van 21 – 29 is de ploeg nu respectievelijk 8 en 11 punten “los” van de plaatsen twaalf en dertien en kan het team in de tweede competitiehelft voorzichtig omhoog kijken.

Ondanks de 4 – 0 nederlaag vorige week in eigen huis tegen koploper Heiligerlee, staat Westerwolde nog steeds op de vijfde plaats in de tussenstand. De ploeg van captain Rudolf Riks heeft uit de tot nu toe twaalf gespeelde wedstrijden negentien punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedder sis nog steeds positief met 28 doelpunten voor en 21 tegen. Voor Westerwolde dus zaak om in Drieborg weer eens aan de goede kant van de score te blijven.

Scheidsrechter bij Drieborg – Westerwolde is dhr. E. Assen. De wedstrijd op sportpark Lubbert Bruins aan de Oudeweg in Drieborg begint om 14.00 uur. Uiteraard is er ook nu weer de hoop dat veel aanhangers van de roodwitten zondagmiddag zullen afreizen naar de Kroonpolder om hun ploeg ook daar weer de nodige ondersteuning te bieden om zodoende na lange tijd de volle buit weer eens mee te kunnen nemen.

HJ Pleiter