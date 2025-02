Bruikbaarheidsproeven voor paarden in manege De Driesporen te Onstwedde

ONSTWEDDE – Op zaterdag 8 februari aanstaande organiseert Manege De Driesporen bruikbaarheidsproeven voor paarden in de rubrieken rijden en mennen. Voor het oog van een deskundige jury demonstreer je de bruikbaarheid van je paard, dit doe je door een eenvoudige dressuurproef af te leggen, en (voor de ruiters) een springproef met twee hindernissen te doen.

De menners moeten nog een lichte trekproef uitvoeren. Daarna maak je een korte buitenrit waarbij je alles tegenkomt wat je in het verkeer ook ziet.

Verder is er een rubriek landbouw, dan moet je paard een wat zwaardere trekproef uitvoeren.

De jury beoordeelt of je paard voldoende braaf en werkwillig is, om dit goed te kunnen beoordelen wordt je paard ook nog gereden door een andere ruiter of menner.

Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat. Afhankelijk van de prestatie krijg je een waardering C, B, A of AA. Met dit certificaat kun je aantonen dat je paard goed opgeleid is en bruikbaar is voor het rijden of mennen.

Je mag in een of meerdere rubrieken deelnemen, informatie over de proeven en de reglementen vind je op de website.

Opgave kan via het aanmeldformulier op de website. Het aantal deelnemers is beperkt en ze plaatsen in volgorde van opgave.

Na ontvangst van je opgave ontvang je informatie over je starttijd en andere gegevens.

Voor opgave en meer informatie klik HIER.

Bé Wilzing