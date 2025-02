Lustrum editie Veenkoloniaal Bierfestival

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 2 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL ZON | WINTER LIJKT IN AANTOCHT

Het wordt ook vandaag een zonnige dag, al is er net als gisteren eerst wat nevel en mist. Maar dat zal oplossen en na een minimum rond -4 stijgt de temperatuur vanmiddag nog tot een maximum van 2 of 3 graden boven nul.

Maar vanavond gaat het weer snel vriezen en komende nacht komt de minimumtemperatuur uit op -4 á -5 graden. Daarbij ontstaat wat mist en lokale gladheid. Morgen kan die mist even blijven hangen maar morgenmiddag is het vrij zonnig. Er staat tegen die tijd een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest de temperatuur klimt dan naar 3 of 4 graden.

Dinsdag is die zuidwestenwind iets sterker en dan is er geen mist of nevel, maar er zijn nog wel zonnige perioden. Woensdagnacht is er kans op wat lichte regen maar de donderdag en vrijdag zijn droog en vrij zonnig. De temperatuur ligt tot en met donderdag op 6 of 7 graden, maar vrijdag draait de wind naar noordoost tot oost en vanaf dan wordt het een stuk kouder: volgend weekend is het winter met soms zon maar ook een paar sneeuwbuien. Minimum dan van -2 tot -6 en maxima voorlopig rond het vriespunt. De winter lijkt eind van de week dus toch een beetje te beginnen.