Nieuwe expositie van de kunstenaarsgroep ‘BECAUSE’ door burgemeester Jaap Velema geopend

De nieuwe expositie werd vanmiddag door burgemeester Jaap Velema geopend. Naast kunstenares en galeriehoudster Erika Stulp waren hierbij ook de twee “nieuwe” kunstenaars Willemijn Glazenburg en Wim van der Kuip aanwezig. Samen vormen ze het nieuwe kunstenaarscollectief BECAUSE. Voor de opening was veel belangstelling.

De burgemeester werd verrast met een schilderij, gemaakt door Erika Stulp. Erika schildert boerderijen en huisjes uit de omgeving. De objecten die op haar schilderijen zijn afgebeeld vertonen meestal (ernstige) mankementen. Op het schilderij dat de burgemeester cadeau kreeg staat een vervallen schuur bij een boerderij aan de Hamdijk. Deze vervallen boerderijen worden ook wel “huilende bruiden” genoemd. Het cadeau had een dubbele betekenis. Enerzijds als dank dat de burgemeester de opening van de expositie voor zijn rekening nam, anderzijds de boodschap om zich er voor in te zetten dat panden in de gemeente niet in verval raken.

Na de officiële opening konden de vele aanwezigen, onder het genot van een hapje en drankje, genieten van de kleurrijke schilderijen in de galerie. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Nynke Eekhof op piano en zang door Godelief van Lieshout en Wim van der Kuip.



Informatie over de kunstenaars:

Willemijn Glazenburg werkt figuratief. Willemijn had jarenlang samen met haar man Henk Glazenburg een meubelzaak in Stadskanaal. Dit was tegelijk het podium voor haar schilderijen. De combinatie van de schilderijen, haar kleurgevoel en de meubelen versterkten elkaar. Willemijn richtte in opdracht ook veel interieurs in. De schilderes heeft zich allerlei technieken eigen gemaakt in olieverf, acryl en mixed media. Lekker met de losse pols, groot opgezet in expressieve en decoratieve stijl. Een aanwinst voor moderne interieurs, maar ook heel goed te combineren met antiek. Veel voorkomende thema’s: vrouwelijk model, vaak wat frivool, interieur en portret. Ook maakt Willemijn keramische portretten, vrolijk van uitstraling, zeker ook met humor en mooi geglazuurd. Ze vormen een prachtige eenheid met de schilderijen.

Wim van der Kuip heeft gespeeld in bands, componeerde muziek, schreef teksten voor liedjes en was een grote jongen in de reclamewereld. Maar zijn hart ging na zijn 50e ook uit naar de beeldende kunst. Wim ontwikkelde zich op een heel eigenzinnige manier in de portretkunst. De portretten zijn zo weergegeven, dat je contact met ze krijgt. De ogen spreken boekdelen. Zijn laatste project is getiteld: ‘Theater of the fools’. Hierbij heeft hij de portretten zo vervormd, dat je je in een krankzinnigengesticht van vroeger waant. Het is cabaret, het is humor, het is gekte. Maar geen karikaturen, daar zijn ze te realistisch voor uitgebeeld. Sommige figuren zul je direct herkennen. Wim werkt veel met pastelkrijt en olieverf. Als opleiding heeft hij de grafische school doorlopen. Maar toch vooral heeft hij zichzelf ontwikkeld.

Erika Stulp is haar leven lang al kunstenaar en studeerde cum laude af aan academie Minerva in 1967. Erika schildert in expressionistische stijl, de laatste tijd veel in acryl of gemengde techniek. Ze heeft heel lang haar atelier en galerie in het centrum van Groningen gehad, heeft geëxposeerd door heel Nederland, Europa en in Mexico. De thema’s zijn vaak autobiografisch. Dansende ladies, stille deerntjes in de storm of straatjes met verkoopsters in winkeltjes in India. Nu heeft ze zich genesteld in het Vestingdorpje Oudeschans en schildert de boerderijen en huisjes uit deze omgeving. Ze zijn verdrietig of blij, soms eenzaam en zelfs weleens niet meer te redden. En dat beeldt ze uit in geuren en kleuren.

Galerie Erika Stulp Molenweg 4 9696XN Oudeschans, open op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 – 17.00 uur.

Foto’s: Jan Glazenburg