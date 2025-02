Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 1 februari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL ZON EN NACHTVORST | WINTERSE LANGE TERMIJN

Het wordt een vrij zonnige dag met weinig wind, want een hogedrukgebied is nu boven Midden- en Noord-Duitsland. De temperatuur daalde vannacht tot rond -1, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 6 graden.

Vanavond daalt het tot rond het vriespunt en de minimumtemperatuur voor vannacht is -3 á -4. Daarbij ontstaan enkele mistbanken of er is wat grondmist. Door de lage temperaturen komt er natuurlijk ook rijpvorming: bruggen en viaducten kunnen daardoor glad worden. Overdag is het morgen overwegend zonnig, met ‘s ochtends eerst nog enkele mistbanken. Maximumtemperatuur morgen rond 5 graden en een zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Maandag en dinsdag komt er een zuidwestenwind. Maandag is de kans op mist en nevel daardoor groter, dinsdag is het vrij zonnig. Daarna is er woensdag kans op een drup regen maar daarna komt er een oostenwind en zijn er meerdere dagen met droog en kouder weer. Volgend weekend zou het winters kunnen worden met enkele sneeuwbuien en dag-temperaturen rond het vriespunt.