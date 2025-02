Voorleeskampioenen uit Westerwolde maken kans op plek in provinciale finale De Nationale Voorleeswedstrijd

TER APEL – Biblionet Groningen organiseert deze maand de regionale voorrondes van De Nationale Voorleeswedstrijd. Er zijn 13 schoolkampioenen die tijdens de regionale voorrondes hun uiterste best gaan doen om een plek in de provinciale finale te bemachtigen.

Regionale voorronde in Westerwolde

Bibliotheek Blijham en Ter Apel organiseren op 12 en 13 februari een regionale voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Daar doen de schoolkampioenen van 13 basisscholen uit de Westerwolde mee. De jury voor de voorronde in Blijham bestaat uit wethouder Wietze Potze, Janneke Klok ( Biblionet Groningen), Mieke de Wit (voormalig directeur van het Laaktheater in Rotterdam), in Ter Apel wederom wethouder Wietze Potze, voormalig teamleider Biblionet Groningen Bert Deuling en leerkracht Janine Roelfs.

De deelnemende scholen zijn: OBS Oosterschool, CBS de Wegwijzer, OBS de Wiekslag, CBS de Loopplank, OBS de Vlonder, OBS de Clockeslach, OBS Willem Lodewijck, CBS Het Gebint, OBS OPd’Esch, SWS Pork, OBS de Vlinder, CBS de Verrekijker en RKBS Bonifatius.

Provinciale finale

De winnaars van de voorrondes gaan door naar één van de twee halve finales. Acht voorleeskanjers stromen door naar de provinciale finale op woensdagochtend 16 april in vanBeresteyn in Veendam. Uiteindelijk lezen twaalf provinciale voorleeskampioenen tijdens de landelijke finale in mei in Utrecht voor uit hun favoriete boek en strijden ze om de titel De Nationale Voorleeskampioen 2025.

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Vereniging Openbare Bibliotheken. In de provincie Groningen is de coördinatie van deze wedstrijd belegd bij Biblionet Groningen. Het doel van de wedstrijd is om kinderen te motiveren om te lezen en hen enthousiast te maken voor jeugdboeken.

Hennie Nijmeijer