Westerwolde neemt zwaarbevochten punt mee uit Drieborg

DRIEBORG – In een waar foutenfestival, op een erg moeilijk te bespelen veld in Drieborg, lukte het Westerwolde met pijn en moeite vanmiddag één punt mee terug te nemen naar Vlagtwedde.

Werd er vorige week vanaf deze plaats nog gerept over het maken en voorkomen van doelpunten als vooral te beheersen onderdelen van een voetbalwedstrijd, ook dit keer wist Westerwolde niet te voorkomen dat de tegenstander door minder sterk verdedigen net als een week geleden vier keer het net achter de enigszins ongelukkig keepende Bas Boonman wist te vinden.

Daar tegenover staat dat Westerwolde vandaag wel de kunst van het maken van doelpunten verstond. In een voor de neutrale toeschouwer vermakelijk duel werd er door zowel Drieborg als Westerwolde vier keer gescoord, waardoor het publiek getrakteerd werd op totaal acht doelpunten en dus zeker wat dit betreft waar kreeg voor het bezoeken van deze verder povere voetbalwedstrijd. Maar de 4 – 4 was deze middag misschien wel de terechte uitslag waarmee vriend en vijand dan ook konden leven.

Hoewel de verdere omstandigheden voor het spelen van een voetbalwedstrijd als prima konden worden beschouwd, was het voor menig speler deze middag glibberen en glijden. En het was al snel duidelijk dat Drieborg als thuisploeg beter met de soppige ondergrond om kon gaan dan de spelers van Westerwolde die hoofdzakelijk het trainen en spelen op kunstgras gewend zijn en soms zichtbaar niet over het goede schoeisel voor het spelen op een degelijke ondergrond beschikten. Maar het was wel Westerwolde dat aanvankelijk het heft in handen nam en al in de tweede minuut een prachtig, doeltreffend schot van Julian Smid om discutabele reden zag worden afgekeurd door scheidsrechter Assen.

Voorafgaand aan deze treffer zou er door een speler van Westerwolde iets gezegd zijn wat volgens de spelregels niet is toegestaan. Maar gelet op het ontwikkeld spelbeeld na deze afgekeurde goal, was het niet verwonderlijk dat Drieborg na ruim een half uur spelen op voorsprong kwam. Het was Sven Glazenburg die het knullig verdedigen van Westerwolde afstrafte en doelman Boonman deze middag voor de eerste keer het nakijken gaf: 1 – 0.

Westerwolde rechtte de rug en nog voor rust kwam de ploeg van captain Rudolf Riks weer op gelijke hoogte. Een voorzet van Joran Luijten vanaf rechts kwam via Sander van Hoorn gelukkigerwijs bij de geheel vrijstaande René v.d. Laan terecht die dit keer wel raad wist met de geboden kans en de bal in de 42e minuut op prima wijze binnengleed: 1 – 1. Kort daarna kon scheidsrechter Assen – die het ook zichtbaar moeilijk had op dit zware veld – voor het rustsignaal fluiten.

De tweede helft was nog maar koud begonnen of Westerwolde keek opnieuw tegen een achterstand aan. Een schot vanaf rechts kon door doelman Boonman maar half worden gekeerd, waarna iedereen zonder verdere actie te ondernemen toekeek hoe Sven Glazenburg namens Drieborg zijn tweede treffer in het lege doel schoof: 2 – 1. Maar dat Westerwolde nog steeds over een aantal prima aanvallende voetbalkwaliteiten beschikt, werd onder andere in de 65e minuut gedemonstreerd. Zoals vaker het geval is spurtte René v.d. Laan nu over de rechtervleugel iedereen eruit en zijn bal tussen keeper en aanvallers kon bij de tweede paal vrij simpel door de deze middag uitblinkende Julian Smid worden binnen gewerkt: 2 – 2.

Maar dat ook verdedigen (naast het maken van doelpunten) een kunst is, kwam deze middag met name tot uiting bij de corners die Westerwolde tegen kreeg. Uit een van de vele hoekschoppen scoorde Drieborg in de persoon van Tim Bakker opnieuw een treffer die Kroonpolderbewoners op voorsprong bracht. Hoe een dergelijke bal erin gaat, valt moeilijk te beschrijven zonder het zien van de vele herhalingen waar we doorgaans op televisie mee verwend worden. Neemt niet weg dat Drieborg in de 75e minuut andermaal op voorsprong wist te komen: 3 – 2. Nadat Frank Riks aanvankelijk al een aantal open scoringskansen niet had weten te verzilveren, was het voor hem in de 80e minuut wel raak. Uit weer een snelle aanval over rechts wist hij Westerwolde voor de derde keer deze middag naast Drieborg te brengen: 3 – 3.

En het was invaller Mark Geukes die in de 85e even dacht dat hij de matchwinnaar van dit duel zou worden. Vanuit een corner vanaf rechts, die volgens de vlaggenist van Drieborg over de achterlijn voor het doel kwam, was hij het die met een harde pegel Westerwolde deze middag voor het eerst op voorsprong wist te zetten: 3 – 4. Maar daarmee was de koek wat betreft het maken van doelpunten nog niet op, want in de ultieme slotfase was het Jordy Nanninga die namens Drieborg vanuit dus weer een corner de misschien wel verdiende 4 – 4 liet aantekenen. Even later vond scheidsrechter Assen het welletjes en met vier gele kaarten in zijn aantekenboekje liet hij beide ploegen naar de kleedkamer vertrekken.

Door dit zwaarbevochten resultaat en gelet op de overige uitslagen van deze zondagmiddag handhaafde Westerwolde zich op de vijfde plaats op de ranglijst. De komende weken moet blijken of deze positie behouden kan worden als tegenstanders worden getroffen die deels ook in middenmoot bivakkeren. Met achtereenvolgens Engelbert, Eext en Veelerveen zullen de komende weken de degens worden gekruist. Maar omdat het qua spel ten opzichte van deze speeldag alleen maar beter kan, kunnen deze duels met het nodige vertrouwen tegemoet worden gezien. Te beginnen komende zondagmiddag op De Barlage dus tegen Engelbert, waarvan het eerste duel in deze competitie op nogal schlemielige manier werd verloren.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Ben Ophof – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout ( 75e min. Michel ter Horst) – Mikai Luijten – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Frank Riks – Sander van Hoorn – Joran Luijten (46e min. Mark Geukes) – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. E. Assen

Aantal toeschouwers: 80

Amusementswaarde: 7

HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER