ROLDE – Wie weet waar de 27-jarige vermiste Mohammad Sharif is? Hij is zaterdag 1 februari voor het laatst gezien aan de Hoofstraat in Rolde. Weet u waar hij is of heeft u meer informatie? Neem contact op met de politie.

De politie is op zoek naar de 27-jarige Mohammad Sharif, roepnaam Mo, uit Rolde. Hij is zaterdag 1 februari omstreeks 10:00 uur voor het laatst gezien bij de Hoofdstraat in Rolde. Mohammad Sharif zou die ochtend ergens op bezoek gaan maar is niet op die locatie aangekomen en daarna niet teruggekeerd naar zijn verblijfadres.

Mohammad Sharif is te herkennen aan:

Zwart verzorgt haar dat licht omhoog golft

Groene ogen

Bril

Slank postuur

Lengte van ongeveer 170cm

Licht getinte huidskleur

Zwarte langere jas met capuchon

Zwarte trainingsbroek met oranje bies

Zwarte sneakers

Gegevens

Voornaam: Mohammad Sharif

Roepnaam: Mo

Huidige leeftijd: 27

Lengte: 170

Haarkleur: Zwart

Oogkleur: Groen

Geslacht: Man

De politie maakt zich zorgen om Mohammad Sharif’s gezondheid. Heeft u informatie over waar hij nu is, of waar hij mogelijk is geweest? Of heeft u andere informatie dat zou kunnen helpen in het onderzoek? Neem contact op met de politie via 0800-6070.

Vragen

Hebt u informatie over deze vermissing? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070 of gebruik het tipformulier.

Politie Drenthe