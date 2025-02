ZUIDBROEK – Bij het trein- en trammuseum in Zuidbroek is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken.

Meerdere ramen en deuren werden geforceerd en de receptiebalie werd overhoop gehaald. De daders hebben het kassasysteem meegenomen. Vanzelfsprekend was er weinig geld te halen; dat is standaard niet in het museum aanwezig! De schade is groot. Natuurlijk is er een eigen risico voor het museum, meldt het museum op Facebook.