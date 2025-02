Doe mee met de videowedstrijd ter promotie van het Gronings en maak kans op 500 euro

GRONINGEN – De Friese taal wordt beter doorgegeven dan het Nedersaksisch, waaronder het Gronings. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde proefschrift van Raoul Buurke, promovendus van de Rijksuniversiteit Groningen. Om het doorgeven van de Groningse taal te bevorderen, organiseert Centrum Groninger Taal & Cultuur | Erfgoedpartners voor de tweede keer de videowedstrijd Vlog Em Mor! voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Met deze wedstrijd wil de organisatie jongeren uitdagen om uit hun comfortzone te stappen en (meer) Gronings te spreken.



Thema: Bie ons thoes

Dit jaar is het thema Bie ons thoes. Je kunt in je filmpje bijvoorbeeld laten zien waar je je thuis voelt en waarom. Of je gaat aan de haal met het thema en bedenkt er iets geks bij! Wij laten ons graag verrassen door hoe je het thema gebruikt.



Doe er een schepje bovenop

Meedoen aan de Vlog Em Mor!-wedstrijd is laagdrempelig: gebruik zoveel Groningse woorden als je kent, en doe er dan het liefst een klein schepje bovenop. Ken je de taal van binnen en buiten? Prima! Spreek je een beetje Gronings? Ook prima! Is zelf Gronings praten een paar bruggen te ver? Ook prima! Vraag dan bijvoorbeeld mensen in je omgeving om iets te zeggen in het Gronings, zoals een opa of oma, klasgenoot of docent. Ook een leuke tip: kijk eens op de website woordwaark.nl om Groningse woorden op te zoeken.



Meedoen en insturen

Meedoen kan individueel of in een groepje, via school of op eigen houtje. Inzenden kan de gehele maand maart, die in het teken staat van streektaal (Meertmoand Streektoalmoand).



Stuur je filmpje in de maand maart op naar info@cgtc.nl. Dat gaat het makkelijkste via WeTransfer als je grote bestanden wilt versturen.



Wij plaatsen de filmpjes op het YouTubekanaal van Centrum Groninger Taal & Cultuur. Daarna kun je je filmpje delen via je eigen sociale mediakanalen zoals bijvoorbeeld Instagram of TikTok. Vergeet bij het delen niet de hashtags #VlogEmMor #BieOnsThoes en #Grunnegs te gebruiken!



Jury en prijzen

De jury bestaat uit Johannes Peetsma (alias TikTok Tammo), Nina Nomden (RTV Noord), Aukje en Gerben (winnaars 1e editie Vlog Em Mor!). Begin april komen zij samen om de winnaars te bepalen. De hoofdprijs is 500 euro (onderling te verdelen als je met een groepje meedoet) en de tweede prijs zijn twee kaarten voor Tammo zingt Folk. Ook het publiek mag meebepalen. Via de sociale media kan iedereen stemmen op haar favoriete video. De video met de meeste stemmen wint de publieksprijs.



Meer informatie en spelregels

Ga naar voor meer informatie en de spelregels naar de speciale Vlog Em Mor!-pagina op de website van Centrum Groninger Taal & Cultuur: https://cgtc.nl/vlog-em-mor/. Hier is ook de speciale lesbrief voor scholen en de flyer met meer informatie te downloaden.



Centrum Groninger Taal & Cultuur