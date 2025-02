Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 3 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL ZON | WINTERPERIODE VANAF VRIJDAG

Na de kou van vannacht met de temperaturen rond -6, stijgt het vanochtend langzaam tot rond het vriespunt en vanmiddag komt de maximumtemperatuur uit op 2 á 3 graden boven nul. Het is ook een zonnige dag maar vanochtend is er door de kou veel rijpvorming en lokaal is het ook glad op de stoep en op de weg.

Vannacht en morgenochtend is er kans op nevel en laaghangende bewolking maar er zijn ook nog opklaringen, minimumtemperatuur vannacht rond -1. Morgenmiddag is het vrij zonnig, al blijft er ook wat bewolking achter. Maximumtemperatuur morgenmiddag rond 5 graden en een zwakke tot matige zuidenwind.

Woensdag draait de wind naar het westen en eerst is het dan bewolkt met een drup regen, maar gaandeweg de dag klaart het op. Donderdag is daarna vrij zonnig met stapelwolken, daarna neemt de bewolking toe en draait de wind naar het noordoosten. Daarmee gaat vanaf vrijdag ook een winterse periode beginnen met vrijdag en in het weekend veel bewolking en enkele sneeuwbuien, bij maxima rond 0 graden en minima tot ca. -5. Ook begin volgende week zal het koud zijn, maar dan is er ook weer zon.