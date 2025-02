Grote brand in woning Zuiderdiep Valthermond (update)

VALTHERMOND – Aan het Zuiderdiep in Valthermond woedt een grote brand.

Rond half acht is vanavond bij een woning aan het Zuiderdiep in Valthermond brand uitgebroken. Inmiddels is opgeschaald naar ‘grote brand’. De brandweerkorpsen van 2e Exloërmond, Emmen, Ter Apel, Borger, Emmer-Compascuum en Veendam, politie en meerdere ambulances zijn ter plaatse.

Er zijn explosies gehoord en er is een sprake van een slachtoffer met mogelijk aanzienlijk letsel.

Om 20.20 uur meldde Veiligheidsregio Drenthe dat er een persoon uit de woning was gehaald. Hoe het met deze persoon gaat is niet bekend gemaakt. Om 21.00 uur was de brand onder controle en kon met de nabluswerkzaamheden worden gestart.

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. RTV Drenthe meldt dat er in april 2019 ook brand in deze woning was. De oorzaak lag toen bij een vlamoverslag na een opeenstapeling van rookgassen in de keuken. Toen is er niemand gewond geraakt, de bewoners waren niet thuis, aldus RTV Drenthe.

VR Drenthe