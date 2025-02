Infraroodpanelen veroorzaken woningbrand Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vanmorgen is de brandweer uitgerukt voor een brand in een woonboerderij aan de Tilstraat in Nieuwe Pekela.

Brandweer Pekela en Stadskanaal zijn vanmorgen rond elf uur gealarmeerd voor een brand in een woonboerderij aan de Tilstraat in Nieuwe Pekela. Meerdere tankautospuiten en de hoogwerker gingen ter plaatse.

De brandweer heeft sloopwerkzaamheden uitgevoerd om de brand goed in beeld te krijgen. Doordat de bewoners de brand snel hebben ontdekt is erger voorkomen. De brand is ontstaan door infraroodpanelen die tussen de vloer en het plafond bevestigd zaten.

Om kwart voor twaalf werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Er werd nog een nacontrole uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat alles uit was. Ook deed de brandweer een CO meting om er zeker van te zijn dat er voor de bewoners geen schadelijke stoffen aanwezig zijn. Salvage zal de bewoners bijstaan in de afhandeling van de ontstane schade.

VR Groningen