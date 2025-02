Jelly Oosting Memorial Trophy grootser dan ooit tevoren; Tex Town Tigers de grote winnaars

VEENDAM – Ondanks de pech dat de Parkstadhal in Veendam niet beschikbaar was wegens een in de zomer opgelopen waterschade, was het toernooi om de Jelly Oosting Memorial Trophy een succes. Het toernooi was mede mogelijk gemaakt door Zechstein Industries.

Op zaterdag 1 februari kwamen 7 teams van de U18 naar Veendam en Hoogezand met als inzet de Trophy.

In Veendam streden 4 teams tegen elkaar. In de Kalkwijckhal in Hoogezand 3 teams. De winnaar van vorig jaar, het Haarlemse Kinheim probeerde hun titel te verdedigen. Het was voor de teams noodzaak om bij de eerste twee in de poule te eindigen om kans te maken op de eerste prijs. Kinheim slaagde daar niet in. Het team werd in de eerste wedstrijd door Nieuwegein Diamonds verslagen. Een ander team maakte de meeste indruk. Dat waren de dames van Tex Town Tigers uit Enschede. In de laatste wedstrijd, in de Sorghvliethal, wisten ze ongeslagen te blijven tegen Amsterdam Pirates. De finale wedstrijd werd met 4 – 1 gewonnen. Eindstand: 1. Tex Town Tigers 2. Amsterdam Pirates 3. Hoofddorp Pioniers 4. Nieuwegein Diamonds 5. Kinheim 6. Onze Gezellen 7. Ravens.

Op zondag 2 februari werd door 6 teams van de U15 gestreden in de Wildervanckhal en weer in de Sorghvliethal.

In beide hallen een poule van 3 teams. Zo speelden in Wildervank de teams van Tex Town Tigers A (TTT), Amsterdam Pirates en South West Twisters B tegen elkaar en in Veendam: Kinheim, ook hier titelverdediger, South West Twisters A en Tex Town Tigers B. Uiteindelijk bleken de dames van Tex Town Tigers te sterk voor de andere tegenstanders. De finale om de derde plaats ging tussen Kinheim en Pirates. Na een mooie en spannende wedstrijd wonnen de Pirates met 5 – 1. De strijd om de eerste plaats ging tussen de teams van TTT. Het A team nam in de eerste inningen een 7-0 voorsprong. Het B team liet het er echter niet bij zitten en kwam terug tot 7-6. Omdat er op tijd wordt gespeeld in dit toernooi deed het A team er alles aan om tijd te rekken. De beslissing viel dan ook met de laatste slagvrouw die haar slagbeurt mocht afmaken. Spanning alom dus. Het was dan ook een hele opluchting dat die slagvrouw geen hit kon maken.

Eindstand: 1 Tex Town Tigers A 2. Tex Town Tigers B 3. Amsterdam Pirates 4. Kinheim 5. South West Twisters A 6. South West Twisters B.

De prijzen werden uitgereikt door softbalinternational Dinet Oosting. Een prachtig softbal weekend was ten einde.

Voor volgend jaar heeft de organisator, de Stichting Softbaldino, voor 31 januari en 1 februari 2026 de Parkstadhal en de Sorghvliethal besproken.

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl