DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Vrijdag vond op de rotonde in de Hasebrinkstraße/Kanalstraße in Meppen een kop-staart botsing plaats. Terwijl een 57 jarige automobiliste voorrang verleende aan twee fietssters werd haar auto van achteren door een donkere stationwagen aangereden. Na de aanrijding maakte de ongeveer 35-jarige bestuurder, met kort donkerblond haar, enkele gebaren en vervolgde zijn reis. De politie verzoekt getuigen van de aanrijding, en in het bijzonder de twee fietssters, contact op te nemen met het politiebureau van Meppen 05931/9490.

Papenburg

Bij een ongeval op het kruispunt Gasthauskanal/Hümmlinger Weg is vanmorgen om 9.35 uur een 40 jarige bestuurster van een Opel Astra gewond geraakt. Zij moest plotseling stoppen voor een fietsster die, ondanks dat het verkeerslicht op rood stond, de weg overstak. Een 35 jarige bestuurder van een VW Up zag dit te laat en reed achterop de Opel Astra. Beide voertuigen raakten beschadigd. De bestuurster van de Opel werd door ambulancemedewerkers verzorgd. De fietsster wordt als volgt beschreven: Tussen 40 en 50 jaar oud, bruin/rood haar, normaal postuur en gekleed in een donkere jas. Ze reed op een zilvergrijze damesfiets met zwarte fietstassen. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau van Papenburg 04961-9260.

Bunde

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie een 44 jarige man aangehouden. De man zat als passagier in een internationale bus, die kort daarvoor de grens was gepasseerd. In het kader van de binnengrensbewaking werden de passagiers om 3.25 uur op de parkeerplaats Bunderneuland gecontroleerd. Daar bleek dat de 44 jarige Pool wegens het rijden zonder rijbewijs nog een boete van 700 euro open had staan. Omdat hij dit bedrag niet kon voldoen werd hij naar een justitiële instelling gebracht, waar hij 35 dagen mag verblijven.

Zondagavond werd om 22.30 uur een 32 jarige Pool, die eveneens als passagier in een internationale bus zat, aangehouden. Hij was in juni 2024 veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf voor diefstal. Omdat hij zich destijds niet heeft gemeld mag hij nu de straf alsnog uitzitten.

Haren

Tussen 1 en 28 januari zijn objecten bij de Emswiesen aan de Hafenstraße in Haren met verf besmeurd. De schade bedraagt 2.150 euro. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het politiebureau van Haren 05932/72100.