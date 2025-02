Marina Tielke uit Bellingwolde schrijft absurdistische roman

BELLINGWOLDE – Marina Tielke uit Bellingwolde schreef een absurdistische roman met een realistische kijk op het menselijk bestaan.

‘Wat je ziet is een realiteit . Niet dé realiteit’. Met deze zin wordt de lezer van de psychologische roman Eikman verwelkomd in het boek. Na het overlijden van zijn vader en het nemen van psychedelische drugs krijgt de onsympathieke Egmond een wel heel bijzonder, nieuw perspectief op het leven. Met zijn bewustzijn gevangen in een boom in het stadspark kijkt hij terug op zijn menselijke dwalingen. Lukt het Egmond om weer terug te keren naar het menselijk bestaan?

De Bellingwoldse schrijfster, onder meer bekend als ‘Moeder Natuur’ tijdens de edities van Kunst in Porre’s Toen, observeert vanuit stilte de wereld en stelt zich daarbij al van jongs af aan de vraag: is wat ik nu zie de realiteit of niet? Zo ook in haar absurdistische roman, die vanaf 7 februari wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout.

Marina Tielke (1970) schrijft verhalen, columns en artikelen met als doel het bewustzijn van de lezer te prikkelen en hen te raken in het hart. De menselijke psyche, spiritualiteit en natuur spelen daarbij een grote rol. Haar stijl heeft een filosofische insteek en is gelardeerd met een knipoog. De psychologische roman Eikman is haar debuut als romanschrijver.

Uitgeverij Boekscout