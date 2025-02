VLAGTWEDDE – Rindert Aartsma en Grietje Aartsma-Dijkstra waren zaterdag 65 jaar getrouwd



Vanmiddag kwam burgemeester Jaap Velema het echtpaar Aartsma namens de Gemeente Westerwolde met het briljanten huwelijksjubileum feliciteren in hun appartement van Woonservicecentrum Bolderbörg in Vlagtwedde, hij bracht voor elk een mooie kop en schotel mee met daarop het wapen van de gemeente Westerwolde.

Samen met de kinderen werd zaterdag al een intiem feestje gevierd.



Rindert Aartsma is geboren op 20 januari 1935 in Engwierum, een echte Friese boerenzoon.

Hij werd echter geen boer maar melkboer in zijn geboorteplaats.

Grietje Dijkstra is geboren op 6 februari 1937 in Uithuizen.

Het paar leerde elkaar in 1958 kennen via een zus van Rindert.

Het paar ging wonen in Zwanenburg waar de heer Aartsma geen melkboer maar aardappelboer werd, hij ging aardappels verkopen aan de deur, hij kwam zelfs op de bekende Walletjes in Amsterdam, later werkte hij o.a. nog bij de broodfabriek van de AH.

Mevrouw verzorgde de twee zoons die ze kregen, later ging ze werken in een bejaardentehuis in Haarlemmermeer.

Inmiddels is de familie uitgebreid met twee schoondochters, 4 kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen.

De grootste hobby van de heer Aartsma was tuinieren, vooral in de groentetuin, “pa had altijd de dikste bloemkolen vertelt een zoon trots”.

Na een paar verhuizingen settelde het echtpaar ongeveer 12 geleden zich in Vlagtwedde.

De gezondheid van beide is niet erg goed en ze hebben allebei zorg nodig.