Slimster: Veendammers ontvingen in 2024 het meeste subsidie voor woningverduurzaming

VEENDAM – Om het verduurzamen van woningen toegankelijker te maken is er sinds 2016 de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Vooral inwoners van de noordelijke provincies wisten de weg naar deze subsidiepot vorig jaar goed te vinden. Veendammers ontvingen het hoogste bedrag, gemiddeld ruim 9500 euro per 100 huishoudens. Dat blijkt uit onderzoek van duurzaamheidsplatform Slimster op basis van data van de Regionale klimaatmonitor.

Naast Veendam staan ook Het Hogeland, Westerwolde en Stadskanaal hoog op de subsidieranglijst. Stadskanaalsters ontvingen het meeste subsidie voor betere isolatie, gevolgd door inwoners van Veendam. Veendammers investeerden echter nog vaker in een warmtepomp. Maar liefst een op de veertig Veendammer huishoudens vroeg hiervoor vorig jaar subsidie aan. In de meeste gevallen ging het om een tegemoetkoming van zo’n 2700 euro.

Vooral subsidie voor platteplandsgemeenten

Het feit dat er vooral buiten de steden forse subsidiebedragen werden uitgekeerd, is volgens Marco Schuurman van Slimster goed te verklaren. “De ISDE-subsidie is specifiek bedoeld voor huiseigenaren en met name stedelijke gemeenten kennen relatief veel huurwoningen. Bovendien zijn de huizen op het platteland vaak bovengemiddeld groot en matig geïsoleerd. Daardoor heb je al gauw flink wat isolatiemateriaal en een grote warmtepomp nodig, wat hogere kosten, maar daardoor ook een hogere subsidie met zich meebrengt.”

Hogere subsidie triple glas in 2025

Wie dit jaar aan de slag wil met het verduurzamen van zijn woning, doet er slim aan het plaatsen van triple glas te overwegen. De subsidie hiervoor is dit jaar verhoogd van 65,50 euro naar 111 euro per vierkante meter. Voor HR++ glas, dat nauwelijks goedkoper is, is de subsidie daarentegen slechts 25 euro per vierkante meter. Wel is het zo dat er alleen subsidie mogelijk is voor triple glas als ook de kozijnen worden vervangen voor isolerende kozijnen (veelal kunststof).Om het gebruik van duurzame materialen te stimuleren, blijft er in 2025 bovendien een extra subsidie beschikbaar voor isolatie met biobased materialen. Dit betekent dat wie kiest voor milieuvriendelijke isolatie, zoals houtvezel of schapenwol, een bonus ontvangt bovenop de standaard subsidie. De hoogte van deze bonus verschilt per type isolatiemaatregel en kan oplopen tot 6 euro per vierkante meter.Voor de warmtepomp is het minimale subsidiebedrag dit jaar juist verlaagd, van 2100 euro naar 1250 euro. Voor systemen met een groter vermogen is het subsidiebedrag per extra kW echter gestegen van 150 naar 225 euro. Hiermee wordt de aanschaf van warmtepompen met een hoger rendement of grotere capaciteit gestimuleerd, bijvoorbeeld voor grotere woningen.

Slimster