Verkeer Blauwe Roos Winschoten vandaag voor het eerst over tijdelijke weg

WINSCHOTEN – Vanaf vandaag rijdt het anders bij de Blauwe Roos in Winschoten. Het verkeer rijdt over een tijdelijke weg rondom de bestaande rotonde. De tijdelijke weg sluit aan op de bestaande verbindingen naar Groningen, Winschoten, Beerta, Finsterwolde en Duitsland. Rond de zomer van 2025 gaat de vernieuwde Blauwe Roos open.



Aannemer KWS Infra voert de werkzaamheden uit. De zogenaamde ‘bypass’ rondom de huidige Blauwe Roos zorgt ervoor dat het verkeer kan blijven rijden tijdens de werkzaamheden. Ook is er minder overlast en een duidelijke rijsituatie voor de weggebruiker. Verkeer vanuit Blauwestad richting Groningen hoeft tijdelijk niet meer over de Blauwe Roos te rijden.



Ombouw Blauwe Roos

De tijdelijke situatie is nodig om de doorstroming van de Blauwe Roos aan te pakken. De rotonde krijgt dubbele rijstroken waardoor het verkeer sneller van de rotonde af is.



Aanpak Beertsterbrug en Rozenbladrotonde

De Rozenbladrotonde, gelegen aan de kant van Winschoten, wordt ook aangepast om de doorstroming te bevorderen. Daarnaast combineert de provincie het groot onderhoud aan de Beertsterbrug om extra wegafsluitingen te voorkomen.



De Blauwe Roos

De Blauwe Roos bij Winschoten aan de A7 is één van de drukste knooppunten in de provincie Groningen. Met name in de avondspits en bij brugopeningen zijn er vaak opstoppingen. De aanpassingen moeten zorgen voor betere doorstroming van het verkeer en daarmee ook een betere bereikbaarheid van Winschoten van en naar de A7.

Provincie Groningen

Foto’s; Mazzelmoaze