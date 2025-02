Aviko en Averis sluiten handelsovereenkomst pootgoed

VEENDAM – Aviko, Europa’s grootste producent van aardappelproducten in het out-of-home segment en één van de top vijf wereldmarktleiders, heeft samen met Averis, dochter van aardappelzetmeelconcern Royal Avebe en gespecialiseerd in de ontwikkeling, vermeerdering en handel van zetmeelaardappelrassen, een handelsovereenkomst gesloten voor pootgoed. Hierdoor krijgt Aviko rechtstreeks toegang tot het pootgoed van Averis voor haar telers en kan hiermee voldoen aan de toenemende vraag naar resistente rassen.

Beschikking over rassen met hoge resistenties

Averis beschikt over Hoge Droge Stof (HDS) rassen, die geschikt zijn voor de productie van vlokken en granulaat bij Aviko. Deze rassen hebben hoge resistenties en zijn daardoor breed inzetbaar op de verschillende grondsoorten. De vraag naar resistente rassen neemt toe en met deze handelsovereenkomst kan Aviko beter voldoen aan de behoeften van de telers.

De overeenkomst biedt uiteindelijk meer zekerheid en een breder aanbod van rassen voor de telers van Aviko. Deze rassen zijn specifiek geschikt voor de HDS-teelt, met verbeterde resistenties tijdens de teelt en hogere rendementen in de fabriek.

Dick Zelhorst, Chief Agro & Supply Chain Officer Aviko: “Averis is wereldwijd specialist in de veredeling van robuuste rassen met een breed spectrum aan resistenties. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe samenwerking ons veel gaat brengen, want de nieuwe rassen zijn een belangrijke schakel om te komen tot verdere verduurzaming en borging van de teelt van hoge droge stof aardappelen. Tegelijkertijd versterkt het de basis van Averis, wat in het belang is van de ontwikkeling van de gehele aardappelsector in Nederland. Ik kijk enorm uit naar een succesvolle samenwerking met het team van Averis.”

“We zijn verheugd om samen te werken met Aviko en deze volgende stap in de strategische ontwikkeling van Averis te zetten,” zegt Marleen de Rond, Managing Director Agro & Strategy Avebe, waar Averis onder valt. “Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap in de uitvoering van onze strategie Route 2030. We brengen Averis’ unieke positie tot waarde en dat is in het voordeel van de ongeveer 2.000 leden die bij Avebe zijn aangesloten.”

Over Aviko

Opgericht door 32 aardappeltelers in 1962, is Aviko uitgegroeid tot een wereldspeler. Sinds 2002 is Aviko onderdeel van Royal Cosun, een moderne, toekomstgerichte coöperatie met ruim 8.400 telers. Als Europa’s grootste producent van aardappelproducten in het out-of-home segment en één van de top vijf wereldmarktleiders, verbindt Aviko mensen, culturen en smaken door het brengen van joy aan tafels over de gehele wereld. Aviko verwerkt ruim 2 miljoen ton aardappelen per jaar, verspreid over 11 productielocaties in Nederland, België, Duitsland, Polen en China. Met een portfolio van ruim 100 onderscheidende aardappelproducten, is Aviko actief in meer dan 110 landen. De 2.500 collega’s van Aviko worden gedreven door het grote potentieel van onze producten en de impact die zij hebben op kwaliteit, service, innovatie en duurzaamheid in onze keten: ‘van teler tot tafel’.

Over Averis

Averis richt zich op de ontwikkeling, vermeerdering en handel van aardappelrassen en vertegenwoordigt rassen die geteeld worden in alle teeltgebieden van aardappelen in de Europese Unie. Averis is de grootste veredelaar van zetmeelaardappelrassen in Nederland en Duitsland en loopt voorop in de veredeling van rassen met een breed pakket aan resistenties. Het veredelingsbedrijf staat in Valthermond. Averis is een 100% dochter van Royal Avebe. Kijk voor meer informatie op www.averis.nl.

Royal Avebe