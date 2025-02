Marten Grupstra biedt bij Paleis Noordeinde twee borstbeelden aan

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 4 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DEELS BEWOLKT | MORGEN EN OVERMORGEN ZON

De zon heeft het vandaag moeilijk want vanochtend is het overwegend bewolkt met kans op een drup motregen, maar vamiddag is er meer zon en dan is het nog vrij mooi weer. Er is vandaag een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, temperatuur ligt vanochtend al nét boven nul, en de maximumtemperatuur is 3 of 4 graden.

Vanavond zijn er enkele opklaringen maar vannacht raakt het bewolkt met kans op wat lichte regen. Minimumtemperatuur vannacht rond +1. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en met een zwakke tot matige westenwind wordt het ‘s middags zo’n 6 of 7 graden.

Donderdag draait de wind naar het noordoosten en dan is het vrij zonnig bij een graad of 7, maar vrijdag neemt de bewolking toe en dan wordt het kouder met later wat regen en sneeuw. Zaterdag is er kans op een sneeuwbui maar zondag is het droog met zonnige perioden. Maxima in het weekend rond +2 en minima rond -2. Na het weekend is het vrij zonnig met een vrij krachtige oostenwind. Die zal het tegen die tijd koud en een beetje schraal maken.