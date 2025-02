Vragen VCP fractie omtrent Sint Vitusstraat Winschoten

WINSCHOTEN – De VCP fractie stelt vragen omtrent vochtproblemen in een woning aan de Sint Vitusstraat in Winschoten.

Aan wethouder Engelkens.

betreft: n.a.v mail bewoner aan Acantus vragen van de VCP fractie

30-01-2025

Geachte,

Na mijn melding van lekkage en bij bepaalde weersomstandigheden doorslaan muur overloop(deze optie ontbrak op de lijst van meldingen) Sint Vitusstraat nr Winschoten d.d. 09-01-2025 is er een medewerker van uw corporatie d.d. 29-01-2025 langs geweest om te kijken en om het euvel te verhelpen. Na een inspectie van de dakpannen bleek dat een scheefliggende dakpan niet de oorzaak kon zijn. Ook de mosgroei onder de dakpannen was geen oorzaak van lekkage/doorslaan muur volgens uw medewerker. Op mijn vraag of er gekeken kon worden in de leegstaande woning Sint Vitusstraat en deze woning te controleren op eventuele lekkage, bleek uw medewerker geen sleutel van betreffende woning bij zich te hebben.



Volgens inzicht van uw medewerker is er met zeer grote waarschijnlijkheid in de naastgelegen woning lekkage of de woning is te koud om reden dat daar geen kachel brandt wegens leegstand waardoor in bepaalde weersomstandigheden de muur van mijn overloop vocht doorslaat. Uw medewerker zou via een werkbon zijn bevindingen aan u doorgeven met de toezegging dat er t.z.t weer een medewerker zou langskomen.



Inmiddels woon ik meer dan 20 jaar in genoemde woning en heb nooit last gehad van overmatig vocht c.q een vocht doorslaande muur in de woning. Het probleem is pas de laatste paar maand (sinds leegstand nr. ) ontstaan.



Daar de lekkage/doorslaan muur mij immateriële en materiële schade heeft opgeleverd verzoek ik u dringend om omschreven probleem met spoed te verhelpen en de naast gelegen leegstaande woning(nr) te controleren op lekkage en indien nodig, zoals eerder is toegezegd, te verwarmen tot 10/12 graden in de wintermaanden.

Graag ontvang ik spoedig een reactie per mail van uw kant, zeker gezien de weersvoorspelling van volgende week.

met vriendelijke groet,



Bovenstaande mail is door een bewoner Sint Vitusstraat naar Acantus en in cc naar de heer N. H. verstuurd. Helaas heeft betreffende bewoner tot op heden nog geen reactie van de verhuurder ontvangen. Om nog verdere schade (zowel immaterieel als materieel) te voorkomen zou men dit dienen af te handelen als zijnde een spoedklus.



N.a.v bovenstaande mail heeft de VCP fractie de volgende opmerkingen en vragen.

Volgens de medewerker die 29-01-2025 langs is geweest bij betreffende bewoner staan de woningen nog steeds op de slooplijst en bij klachten over de woning kunnen bewoners zich beter wenden tot de gemeente. Dit ( volgens medewerker) om reden dat het de schuld zou zijn van de gemeente want zij hebben, ondanks zeer goede gesprekken die de laatste vier jaar hebben plaatsgevonden tussen gemeente en Acantus, de woningen opgenomen in het register gemeentelijk monument.

1 Is de wethouder zich bewust van de houding, zoals bovenstaand beschreven, van de verhuurder?

2 Wat gaat de wethouder ondernemen nu blijkt dat de verhuurder willens en wetens, met alle gevolgen van dien, de monumentale woningen laat verpauperen ?

3 Is het bij de wethouder bekend om welke reden heeft de verhuurder de woningen Sint Vitusstraat nog steeds niet van de slooplijst heeft afgehaald?

4 Is de wethouder zich bewust van het feit dat de bewoonde woningen schade ondervinden door de gecreëerde leegstand door de verhuurder, het woongenot en de veiligheid in het geding is en er grote kans bestaat op ongezonde schimmel in de woningen?

5 De wethouder heeft inmiddels( in januari 2025) een gesprek gehad met de verhuurder. De gemeenteraad heeft hierover ,zoals eerder is toegezegd, nog geen terugkoppeling ontvangen. Wat was het resultaat van dit gesprek?

6 Is de verhuurder in bezwaar/beroep gegaan tegen het besluit om de woningen op te nemen in het register gemeentelijk monument?

Graag zien wij uw beantwoording zo spoedig mogelijk tegemoet.

Namens de VCP fractie,

Engel Modderman.



Note 1: op 18-06-2024 is er al een schriftelijk verzoek ingediend (gericht aan dhr. N. H) door bewoners om leegstaande woningen te controleren op eventuele lekkage. Dit om schimmelvorming in de huizen te voorkomen. Hier is tot op heden geen gehoor aangegeven.

Note 2: naam afzender mail aan Acantus en huisnummers zijn bij de VCP fractie bekend maar zijn in het kader van de AVG door ons in de mail verwijderd.

Engel Modderman