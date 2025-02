Jeduthun Sellingen luidt jubileumjaar in met een dankdienst

SELLINGEN – Muziekvereniging Jeduthun Sellingen bestaat 100 jaar en luidt dit jubileumjaar in met een dankdienst op zondag 9 februari in de protestantse kerk aan de Torenstraat in Sellingen. In deze dienst staan muziek en zang centraal. Jeduthun heeft een rijk verleden; een muziekvereniging die sinds 1925 een toonaangevende rol speelt in het dorp.

“Het is voor ons een moment van dankbaarheid, trots en verbondenheid,” aldus het bestuur van Jeduthun. ” We staan op de schouders van al die mensen die de afgelopen 100 jaar onze vereniging hebben gemaakt tot wat het is en daar zijn we trots op. ”

Deze dienst begint om 09.30 uur en is voor iedereen toegankelijk. Bezoekers kunnen genieten van bijzondere muzikale uitvoeringen. Na afloop is er voor iedereen koffie en thee in de Sprankel.

Muziekvereniging Jeduthun