Judoliga komt naar Oude Pekela

OUDE PEKELA – Op 30 maart vindt in Oude Pekela een bijzonder judo-evenement plaats. Tijdens dit evenement zullen judoclubs uit heel Noordoost-Nederland deelnemen aan de Judoliga, een sportieve competitie die de regio samenbrengt.

De Judoliga biedt een mooie gelegenheid om regionale judoclubs in actie te zien en de sportieve prestaties van de deelnemers te volgen. Het evenement: Regionale Judo Liga 1,2 & 3 Noordoost vindt van 10.00 tot 16.45 uur plaats bij Dojo Sportcentrum Zempo, Sportlaan 6 in Oude Pekela. Het wordt georganiseerd door Judo Liga Nederland, met de steun van de Judo Bond Nederland (JBN).

De Judo Liga biedt een platform voor judoteams uit heel Nederland om in een teamformat te strijden om de titel in hun regio en zich te kwalificeren voor de finale. De Liga bevordert de toegankelijkheid van de judosport en ondersteunt talentontwikkeling door structurele, competitieve ervaring te bieden aan judoka’s op elk niveau. De Regionale Judo Liga zet zich in om de judosport verder te professionaliseren en de weg naar nationale en internationale doorbraak te verkorten voor veelbelovende judoka’s. Door het competitieve karakter en de teamgeoriënteerde opzet wordt zowel de individuele als teamontwikkeling gestimuleerd.

Programmaoverzicht:



08:00 Deuren open en ontvangst Ontvangst deelnemers, pers en genodigden

09:00 Weging Liga 3 (Heren topklasse)

10:00 Officiële opening Welkom door organisatie

10:05 Start van de wedstrijden Liga 3 (Heren topklasse)

10:15 Weging Liga 2 (Heren topklasse)

12:00 Einde wedstrijden Liga 3 (Heren topklasse)

12:15 Start van de wedstrijden Liga 2 (Heren topklasse)

14:15 Weging Liga 1 (Heren topklasse)

14:30 Einde wedstrijden Liga 2 (Heren topklasse)

15:15 Start van de wedstrijden Liga 1 (Heren topklasse)

16:30 Einde wedstrijden Liga 1 (Heren topklasse)

16:45 Einde evenement

Deelnemende Teams en Klassement:

Regionale Liga 3 Regionale Liga 2 Regionale Liga 1

Dijkmansport Bijsterbosch / Haagsma 2 Bijsterbosch/Haagsma 1

FMT-Akkermans Judo 53 Graden Noord 2 St. Judo Sport Oost

G.S.B.V. de Mattekloppers Judo Promotion Twente TalentBase/RTI Heerenveen 1

Judo 53 Graden Noord 3 Judo Team Ijsselmond Judo 53 Graden Noord 1

Judo Tan-Ren-Jutsu Sportschool Poelstra

Judovereniging Vos TalentBaseNL Heerenveen 2



Gewichtsklassen:

De Rondes bestaan uit wedstrijden in verschillende gewichtsklassen -66, -73, -81 en 81+, zodat elke judoka zijn rol kan spelen in het teamformat.



Toernooiopzet:

Er komen in de Competitie 3 voorrondes en 1 finale ronde. Alleen de 4 beste teams van de voorrondes bereiken de finale waar ze strijden voor brons, zilver en goud. In het geval van liga 2&3 kan goud op ook promotie betekenen naar een hogere divisie. Voor liga 1 gaan de beste 8 door naar de eredivisie heren waar ze strijden voor het landelijke kampioenschap.

Achtergrondinformatie over de Judo Liga Nederland

Visie en Missie: De Judo Liga Nederland is opgericht met als doel judoka’s van elk niveau en uit heel Nederland de kans te geven om ervaring op te doen in een competitieve omgeving. Door judoka’s de kans te geven hun vaardigheden en teamcapaciteiten te ontwikkelen, hoopt de Liga bij te dragen aan het toekomstig succes van Nederland in de internationale judosport.



Over de Judo Bond Nederland: De Judo Bond Nederland is een officiële partner van de Judo Liga en zet zich in voor de ontwikkeling van judoka’s door heel Nederland. Met een focus op talentontwikkeling en ondersteuning van clubs op lokaal niveau speelt de JBN een essentiële rol in de groei van de judosport in Nederland.

Judo Liga Team