Koningin Máxima bezoekt basisscholen in Emmen voor ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’

EMMEN – Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, bezoekt donderdagmiddag 13 februari in Emmen de basisscholen Sint Fransschool en OBS Emmermeer. De leerlingen kunnen na school deelnemen aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, die ze vaak niet direct vanuit huis meekrijgen. De scholen zijn op weg om Flagshipscholen te worden in de provincie Drenthe voor het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’.

Koningin Máxima woont op de Sint Fransschool een dansles bij waarbij de kinderen laten zien wat ze tot nu toe hebben geleerd. Aansluitend gaat zij naar een DJ-les waar kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 aan deelnemen.

Vervolgens spreekt Koningin Máxima met schoolleiders, gezinscoaches en andere betrokkenen over de invloed van de naschoolse activiteiten op de leerlingen, over hun wensen voor het culturele en creatieve aanbod en over de samenwerking met professionals uit het onderwijs, culturele partijen en de gemeente.

Op het schoolplein van OBS Emmermeer heten de leerlingen Koningin Máxima welkom met een optreden onder leiding van een percussionist. In het speellokaal van de school neemt Koningin Máxima deel aan een rondetafelgesprek over onder meer het ontstaan van de wijkgerichte aanpak van de Rijke Schooldag in Emmen, over de mogelijkheden om uit te breiden en te verduurzamen, ideeën voor de toekomst en over de mogelijkheden om leerlingen gelijke kansen te bieden.

Méér Muziek in de Klas volgt de twee scholen bij de stappen die ze zetten om een naschools aanbod vol kunst en cultuur te organiseren. De stichting ziet de scholen als creatief boegbeeld voor andere basisscholen binnen de provincie Drenthe en in de rest van het land. Beide scholen maken gebruik van de subsidieregeling School en Omgeving en zijn ook aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds.

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. In 2023 is het werk van de stichting verbreed naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel is de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting sluit aan bij het programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

RVD