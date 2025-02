DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Regio

Op woensdag 29 januari werd een 77 jarige inwoonster van Emden door een onbekend persoon gebeld, die zich als medewerker van de politie uitgaf. Hij vertelde dat in haar woonomgeving een arrestatie zou plaatsvinden en dat de politie als voorbereiding daarvan een bedrag van 9.350 euro nodig had. Zij zou dat bedrag aan een agent die aan haar deur zou komen moeten overhandigen. Haar zoon heeft, nadat zijn moeder het geld bij een bank had gepind, de politie gebeld. Op het moment dat (echte) agenten bij de vrouw in de woning waren werd zij opnieuw gebeld. Er werd een plek afgesproken waar de vrouw het geld moest deponeren. Zij heeft daarop een enveloppe, waar geen geld inzat, in haar brievenbus gelegd. Kort daarna kon de politie na een korte achtervolging een 40 jarige man aanhouden, die de enveloppe uit de brievenbus had gepakt. De man zit in voorarrest. De politie onderzoekt of de man tot een bende behoort die op deze wijze mensen oplicht. De afgelopen tijd worden regelmatig (oudere) inwoners uit het Duitse grensgebied slachtoffer of bijna slachtoffer van dit soort oplichtingspraktijken.

Meppen

Gisteren is tussen 17.15 en 18.10 uur bij een woning aan de Markusstraße in Meppen ingebroken. De daders vernielden een raam en kwamen zo de woning binnen. De kamers werden overhoop gehaald. Het is nog niet bekend wat er is gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931/9490.

Bij een ongeval op de Hauptstraße in Meppen zijn vanmorgen om 6.20 uur twee personen gewond geraakt. Een 32 jarige bestuurder van een Mercedes kwam door onbekende oorzaak ter hoogte van de Rühler Dorfstraße frontaal in botsing met een tegemoetkomende VW, bestuurd door een 23 jarige man.

Haren

Tussen donderdag en dinsdag is bij een woning aan de Weidenstraße in Haren ingebroken. De daders kwamen via de kelder de woning binnen. Daar werd onder anderen geld gestolen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.

Lathen

Gisteren is tussen 11.45 en 11.55 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Kreuzstraße in Lathen een geparkeerde grijze Toyota Yaris aangereden. De wagen heeft voor 1.000 euro schade aan de achterzijde. Getuigen worden verzocht de politie van Lathen te bellen (05933) 924570.