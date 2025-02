Nieuw boek Hongerge Wolf van Klaas Swaak in het Gronings

GRONINGEN – Het boek Hongerige Wolf, in 2012 geschreven door Klaas Swaak, is vertaald door Wim Bouwsema. Het is niet alleen een hele klus geweest voor Bouwsema, maar de roman van Klaas Swaak is ook nog eens een keer een hartstikke leuk boek met een heel goed verhaal.

Hongerge Wolf, dat nu in het Gronings verschijnt, is de eerste roman van Klaas Swaak, en werd in 2012 gepubliceerd. Vier jaar eerder debuteerde hij met de verhalenbundel Thuiskomst. Hongerge Wolf speelt zich af in het grensgebied van het Hogeland en het Oldambt, niet ver van de waddenkust. Het is het verhaal van een man die terugkeert naar zijn geboortegrond, daar een nieuw leven vindt, terugblikt op het verleden en voor onvoorziene feiten komt te staan. Het landschap, de natuur, de bewoners en de geschiedenis zijn uitgesproken Gronings en in de uitmuntende vertaling van Wim Bouwsema worden deze elementen nog meer invoelbaar.

n Man komt ondanks minne herinnerns terug noar t dörp woar of e as kind mit zien moeke woonde. Alewel hai der mit wat olle bekenden omgaait is e ook nou weer n boetenstoander. Hai gaait laiver polder ien of t wad op om noar vogels te kieken. Zien gedachten goan terug noar zien verongelukte dochter en zien vraauw van wel e noa t ongeluk oftraauwd is. Bie touvaal wordt e meer gewoar over zien moeke mit wel e noa zien vertrek oet t dörp gain verslag meer haar. Ienvloud van t verleden wordt din ondergeschikt aan n kwoal die hom dwingt toukomst onder ogen te zain. Over tied dij hom nog geven is wil e zulf boas blieven.



Een man keert ondanks slechte herinneringen terug naar het dorp waarin hij als kind alleen met zijn moeder woonde. Hij gaat weliswaar om met een enkele oude bekende maar is opnieuw een buitenstaander. Liever gaat hij de polders is en zoekt hij het wad op om vogels te kijken. Zijn gedachten gaan terug naar zijn dochter die verongelukte en naar zijn vrouw van wie hij daarna scheidde. Het toeval werpt een nieuw licht op zijn overleden moeder met wie hij na zijn vertrek uit het dorp geen contact meer had. De ban van het verleden wordt echter verbroken door een kwaal die hem dwingt de toekomst onder ogen te zien. De regie van de tijd die hem rest, houdt hij tot het laatst in eigen hand

Over de auteur:

Na een loopbaan in het onderwijs en in het lokaal bestuur, waarvan hij in een viertal boeken verslag deed (hij was onder andere wethouder sociale en culturele zaken in de stad Groningen), schreef Klaas Swaak verhalen en romans. Klaas Swaak debuteerde in 2008 met een verhalenbundel. Daarna verschenen Hongerige wolf (2012), Op de helling (2014), De reis terug (2016), De veteraan (2018), Het langzame ontwaken (2020) en de Stadsbank (2024), beide laatste boeken verschenen bij Uitgeverij Nobelman.

Uitgeverij Nobelman