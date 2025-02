Pekela viert Internationale Vrouwendag met Woman Walk en Culturele Markt

PEKELA – Wat begon met een lief kaartje van een Oekraïense vriendin, groeide uit tot een grootse viering van Internationale Vrouwendag in Pekela. Vorig jaar, op 8 maart 2024, ontving Margriet een gelukwens van haar vriendin Liudmila. Verrast door de betekenis van deze dag en geïnspireerd door de viering in de Binding, besloot Margriet zich in te zetten om dit jaar een evenement te organiseren waar álle vrouwen welkom zijn.



Samen met een team van zeven enthousiaste dames en de steun van lokale organisaties ontstond een prachtig programma: de Woman Walk op 7 maart en een Culturele Markt op 8 maart.



Womens Walk – 7 maart

De Woman Walk is een gratis wandeltocht voor vrouwen en start om 18:00 uur bij de Binding Oude Pekela. Onderweg zijn er diverse stops met activiteiten. Er is ruimte voor maximaal 300 deelnemers, dus vooraf inschrijven bij Pekela Actief is noodzakelijk. Bij de organisatie is rekening gehouden met de ramadan, zodat deelneemsters na zonsondergang samen kunnen genieten van eten en drinken.



Wil je mee wandelen? Meld je aan via Pekela Actief en vier mee!



Culturele Markt – 8 maart

Gratis entree. Op 8 maart wordt in Pekela een bruisende Culturele Markt georganiseerd, waar vrouwen uit verschillende culturen samenkomen om te genieten van muziek, dans, workshops en lekker eten. Een feest van verbinding, diversiteit en vrouwelijkheid.

We zoeken nog vrouwelijke standhouders, je kunt je aanmelden info@haarwerkateliermargriet.nl of 06-42132603



Samen maken we er een onvergetelijke Vrouwendag van!



Margriet Bijholt