RSG Ter Apel hartveilige school

TER APEL – Met ingang van dit schooljaar heeft de RSG Ter Apel het predicaat hartveilige school gekregen. Dit predicaat is gevolg van een langjarige samenwerking met Hartveilige School. Via deze samenwerking heeft de school beschikking over een aantal reanimatiepoppen en een trainings AED.

Doel van de school is de leerlingen uit de tweede klas te leren reanimeren met behulp van deze materialen en een motiverende game.



Docent biologie, Binne Zijlstra zegt hierover het volgende: “door de reanimatiecursus te combineren met een game gaat de motivatie bij leerlingen omhoog en is reanimeren voor leerlingen minder ongemakkelijk. De training verzorgen we in kleine groepen met de eigen biologiedocent als begeleider. Na afloop van de training krijgen de leerlingen een certificaat. Onze doelstelling is dat alle leerlingen van de RSG leren reanimeren, we hebben ervoor gekozen om dit project dan ook langjarig uit te voeren in klas 2. Op deze leeftijd leren leerlingen bij biologie alles over hart- en bloedvaten, dus dat sluit goed aan. We zien de vaardigheid om een leven te kunnen redden als een waardevol cadeau aan onze leerlingen.”

RSG