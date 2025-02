Stichting 5 mei presenteert plannen 80 jaar bevrijding

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 5 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON BREEKT DOOR | KOUDERE FASE

Het is eerst nog bewolkt en wat nevelig, maar de zon zal gaan doorbreken en vanmidddag wisselt de zon af met stapelwolken. Daarbij staat dan een zwakke tot matige westenwind waardoor de temperatuur stijgt tot 7 of 8 graden.

Komende nacht is het deels helder en deels bewolkt, minimumtemperatuur vannacht rond het vriespunt en kans op enkele mistbanken. Morgen is er vrij veel zon want dan draait de wind naar het noordoosten. Door de zon stijgt de temperatuur morgenmiddag tot een graad of 6.

Maar vrijdag raakt het bewolkt en dan is er een oostenwind en later valt er wat regen en sneeuw. Maximumtemperatur op vrijdagmiddag rond 3 graden.

In het weekend wordt het overdag ook een graad of 3, ’s nachts gaat het 2 tot 4 graden vriezen. Zaterdag is het meest bewolkt, zondag is het vrij zonnig. En na het weekend blijft het nog een tijdje vrij koud.