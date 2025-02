Twee scheepsportretten van Museum aan de A naar Veenkoloniaal Museum

GRONINGEN, VEENDAM – Tot in de 20e eeuw liet elke trotse kapitein en stuurman zijn schip, als icoon, door een schilder vastleggen. Museum aan de A in Groningen heeft twee van deze scheepsportretten, die het museum sinds 1965 in bruikleen had, overgedragen aan het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Op 4 februari nam conservator Celine Vister in Groningen het bruikleencontract én de twee werken in ontvangst van junior conservator Maaike Modderman van Museum aan de A.

De Angelina van Terneuzen, een driemastschoener uit 1910 van Groninger kapitein Van der Laan, voer de hele wereld rond om handel te drijven, zelfs naar Zuid-Amerika. De twee portretten van dit schip zijn een mooie herinnering aan de wereldse aard van de Groningers in de 19e eeuw en zijn, in opdracht, gemaakt door de Britse schilder Reuben Chappell (1870-1940). In Veendam zijn de schilderijen binnenkort te zien in de vaste collectie in de schipperskamer, een voorkamer zoals die van een negentiende-eeuwse kapitein.



Kapitein C. Van der Laan

Kapitein Gerrit van der Laan werd geboren op 06 oktober 1868 te Groningen. Met zijn vrouw Aaffien Mulder voer hij op de driemast motorschoener Angelina voor rederij Johannes Adrianus Cornelis van Rompu Jr. te Terneuzen.



Wereldse aard van de Groningers

Maaike Modderman: “In verband met onze verbouwing is de kans heel klein dat we deze twee aquarellen in de nabije toekomst gaan tentoonstellen en dat is jammer. Met de bruikleengevers hebben we gekozen voor overdracht naar het Veenkoloniaal Museum, hier komen de portretten uitstekend tot hun recht”. Dat beaamt Celine Vister. Ze is heel blij met de schilderijen. “Een uitstekend voorbeeld van de wereldse aard van de Groningers. Niet veel mensen weten dat meer dan 60% van de Nederlandse vloot in de negentiende eeuw uit Groninger schepen bestond. Het waren vaak familieondernemingen, met geëmancipeerde vrouwen aan boord die een actieve en belangrijke rol vervulden. De Groningers gingen op relatief kleine schepen de gevaren van de zee aan, wat veel lef vereiste. En toch deden ze het massaal en met veel succes. Deze twee mooie scheepsportretten zijn een tastbare herinnering hieraan.”



Museum aan de A

Museum aan de A bevindt zich op dit moment in de transitie van een museum over de maritieme geschiedenis van Noord-Nederland naar een historisch museum over de stad en provincie Groningen. Het museum wordt verduurzaamd en verbouwd en werkt aan een nieuwe vaste museale presentatie.

