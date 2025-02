Amazing Grace Festival: christelijk Pinksterfestival groeit uit tot geliefd gezinsfestival

ONSTWEDDE – In het Pinksterweekend van 6 tot en met 9 juni 2025 wordt in Onstwedde het Amazing Grace Festival gehouden. Het festival vindt plaats op het terrein van Vakantiepark De Sikkenberg en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een geliefd christelijk muziekfestival waar graag jonge gezinnen en jongeren op af komen.

Het Amazing Grace Festival biedt een gevarieerd programma met optredens van christelijke artiesten. Dit jaar zijn dat onder andere:

de Engelse band LZ7

Roberto Rosso

Joke Buis

EO BEAM Worship-band

The Bowery

Irma Dee

InSight Worship-band

Re:connect-band met Gilbert en Sharon Thera

Gemoedelijk en kleinschalig

Rob van der Struik en Kees Koerts van Serious Music Events zijn initiatiefnemers van het festival. Rob: ‘Het was onze droom om een christelijk muziekfestival te organiseren voor gezinnen in het noorden van het land. We zijn ontzettend dankbaar dat we dit nu al voor de vierde keer kunnen doen en dat het festival voor veel mensen niet meer weg te denken is met Pinksteren. We zien ook dat niet alleen gezinnen uit het noorden van Nederland aanhaken. De gemoedelijke en gezellige sfeer reikt blijkbaar over provinciegrenzen heen. De plek waar het festival plaatsvindt, Vakantiepark De Sikkenberg, is hier ook debet aan. Het terrein is volledig gericht op gezinnen, met goede faciliteiten en een gastvrij, hardwerkend team.’

Programma

Rob: ‘We zijn ontzettend enthousiast over het programma dat we nu hebben staan. De artiesten die komen, zijn stuk voor stuk geweldige artiesten en groepen. We hebben elke dag een afwisselend programma met sprekers, workshops, silent disco, studies, kinder- en jongerendiensten en concerten. Dit jaar is het voor het eerst dat we ons nog meer als anders richten op jongeren. Hiervoor hebben we onder andere de BEAM Worship-band, de Engelse band LZ7 en Roberto Rosso gevraagd om te komen. Jongeren kunnen ook het echte festivalkamperen ervaren. Een veld naast de camping bouwen we om tot festivalkampeerveld. Jongeren kunnen hier hun tentje opslaan voor een goedkope prijs die inclusief een weekendticket is. Heel geschikt voor vrienden- en jeugdgroepen.’

Gezinsdienst op Eerste Pinksterdag

Op zondagochtend, Eerste Pinksterdag, is er traditiegetrouw een gezinsdienst waarbij het terrein tijdelijk wordt opengesteld voor iedereen. Sari de Ruijter, eigenaar van De Sikkenberg. ‘Al jarenlang organiseren wij op Eerste Pinksterdag een gezinsdienst op de camping. Veel kerkelijke mensen uit de regio rekenen hierop en komen naar ons toe om samen het Pinksterfeest te vieren. Het Amazing Grace Festival zet deze traditie voort op ons terrein. Ook nu is op zondagochtend de gezinsdienst gratis te bezoeken en open voor iedereen.’ Tijdens de dienst spreekt evangelist Peter Hazenoot uit Aruba. De muziek wordt verzorgd door de groep United4One.

Bezoekers kunnen kiezen voor een dagticket, een weekendticket of een weekendticket met overnachtingen op de camping.

Alle informatie over het festival is te vinden op www.gospelfestivalonstwedde.nl

Amazing Grace Festival