Capitol Jazz (deel 5) bij Toppyjazz aflevering 270

The number ONE in the North.

We vonden enkele zelfzame albums van Capitol musici, dus een urrtje smullen maar!

6 februari tussen 22.00 en 23.00 bij Radio Westerwolde.

PLAYLIST :

01 – Requiem 820 Latham – Mel Tormé

02 – You’ve Made Me So Very Happy – Mel Tormé

03 – Take a Letter Maria – Mel Tormé

04 – I Want a Little Girl – Earl Hines

05 – I Ain’t Got Nobody – Earl Hines

06 – On A Clear Day You Can See Forever – Howard Roberts

07 – The ‘In’ Crowd – Howard Roberts (NOT AIRED)

08 – Work Song – Howard Roberts

09 – Get Out of Town – Jeri Southern

10 – You’re The Top – Jeri Southern

11 – It’s Allright With Me – Jeri Southern

12 – You and The Night and the Music – George Shearing Quintet/ Richard Lozano

13 – Day by Day – George Shearing

14 – I’ve Got You under my skin – Patrick Williams

15 – I Hadn’t Anything ’till You – Patrick Williams

16 – Saturday Night – Patrick Williams