Damclub Winschoten schuift na 7 – 9 “uitwinst” tegen DC Fryslân TTS CT 4 op naar de 2e plaats in de 2e klasse A

WINSCHOTEN, REGIO – Zaterdag 25 januari stond de voorlaatste en 8e ronde in de Nationale Damcompetitie op de damkalender.

In de 2e klasse A reisde Winschoten 1 af naar Surhuisterveen om het in De Bining op te nemen tegen Damcombinatie Fryslân TTS CT 4. Dit team is namelijk een combinatieteam tussen DC Fryslân uit Leeuwarden en Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen. Het achttal van Winschoten 1 behaalde een nipte 7 – 9 teamzege. Winst was er voor Albertus Kamps, Jan Starke en Henk Prak, aangevuld met remises van Rob Knevel, Janick Lanting en Geert Lubberink.

Door dit resultaat en puntverlies van de naaste concurrenten heeft Winschoten 1 zich op de 2e plaats van de 2e klasse A genesteld. Huizum 2 uit Leeuwarden verloor namelijk in Hoogeveen tegen HDC 3 met 9 – 7 en Warffum 1 kwam tegen Hijken DTC 4 niet verder dan 8 – 8 gelijkspel. Roden/Leek is officieus kampioen in de 2e klasse A, maar Huizum 2, Warffum 1 en Winschoten 1 zijn alle drie nog in de race voor een promotieplaats. Vooral de uitslag van de wedstrijd Winschoten 1 – Warffum 1 is allesbepalend voor de 2e plaats. Daarbij zit Huizum 2 bij winst tegen DC Fryslân TTS CT 4 op het “vinkentouw”. De kampioen promoveert automatisch naar de 1e klasse, waarbij de nummer 2 promotiewedstrijden mag spelen, die staan gepland op 22 februari, 8 en 22 maart.

Winschoten 2 verloor in de 2e klasse B haar uitwedstrijd met 14 – 2 tegen de koploper in de 2e klasse A DC Fryslân 3 uit Leeuwarden. Alleen Johan Tuenter wist te winnen tegen Bernard Post (rating 1150 KNDB punten) Volgens KNDB statistieken is dit voor Johan Tuenter de beste winstpartij in 10 jaar. DC Fryslân 3 is in de 2e klasse B officieus kampioen.

Programma 9e ronde 2e klasse A

Huizum 2 Leeuwarden – DC Fryslân TTS CT 4

DCH Heerenveen 3 – HDC Hoogeveen 3

BEGB Britsum – Roden/Leek

Hijken DTC 4 – Warffum 2

Winschoten 1 – Warffum 1

Stand kopgroep 2e klasse A

Roden/Leek 8 – 14 84 bordpunten Winschoten 1 8 – 12 73 bp. Warffum 1 8 – 11 80 bp. Huizum 2 Leeuwarden 8 – 11 73 bp.

Programma 9e ronde 2e klasse B

SSS Kampen – DC Fryslân Leeuwarden 3

DCH Heerenveen 2 – HDC Hoogeveen 4

DCH Heerenveen 4 – Roden/Leek 2

Hijken DTC 3 – DG Het Noorden 2 Groningen

Winschoten 2 – Witte van Moort Westerhaar 4

Stand koplopers 2e klasse B

DC Fryslân Leeuwarden 3 8 – 16 98 bordpunten Hijken DTC 3 8 – 14 88 bp. SSS Kampen 8 – 13 82 bp. DCH Heerenveen 2 8 – 11 76 bp

Geert Lubberink