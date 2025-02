Damteam CBS “De Loopplank 1” Blijham kampioen schooldammen

BLIJHAM, WINSCHOTEN – Het schooldammen in de Regio Oost-Groningen laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. Stond in de Corona periode de deelname noodgedwongen op een laag pitje, deze 11e editie gaven, ondanks een “griepgolfje”, 21 teams acte de préseance. Daarbij fungeerde woensdagmiddag 29 januari het theatercafé van Cultuurhuis “De Klinker” in Winschoten als decor voor dit 11e scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen. Dit is, evenals 2 weken geleden, bij groep 3 t/m 6 een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en de plaatselijke Damclub Winschoten.

Aan deze titelstrijd voor basisschoolleerlingen uit groep 7/8 namen maar liefst 11 viertallen deel, uit Oostwold, Westerlee, Blijham en Winschoten. Na 7 ronden “Zwitsers systeem” werd het een nek-aan-nek race tussen het team van CBS De Vossenburcht uit Winschoten en CBS De Loopplank uit Blijham. De onderlinge wedstrijd gaf de doorslag en werd gewonnen door De Loopplank, hetgeen uiteindelijk de eindstand bepaalde. CBS De Loopplank werd ongeslagen kampioen, zegge en schrijve één punt voor de kampioen van de vorige editie CBS De Vossenburcht.

Er zit veel talent bij De Loopplank in Blijham, het 2e team van CBS De Loopplank werd namelijk keurig derde en het viertal van CBS Maranatha uit Winschoten legde beslag op de 4e plaats. Deze vier teams hebben zich vervolgens geplaatst voor het Provinciaal Gronings kampioenschap op zaterdag 15 maart in Het Hogeland College (HHC) in Warffum. Evenals de vorige edities was de organisatie in handen van Damclub Winschoten, waarbij Henk Prak, Haykaram Zhamkochyan, Han Tuenter, Jakob Pronk en Geert Lubberink als “tafelarbiters” fungeerden.

Jeugdafdeling bibliotheek

Om zich goed voor te bereiden op de komende Provinciale titelstrijd werden de leerlingen uitgenodigd deel te nemen aan de wekelijkse jeugddamtraining in bibliotheek Winschoten.

De jeugdafdeling zit namelijk elke woensdagmiddag in de “cursusruimte” van de bibliotheek.

Regio-Cup theatercafé van Cultuurhuis De Klinker

Daarnaast komt er nog een Regio-Cup voor jeugdspelers langs. Deze 4e editie vindt plaats op zaterdag 8 maart in het theatercafé van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

De deelnemers vanaf 6 jaar tot gemiddeld ca. 12 jaar oud, werken dan als basis in groepjes van 8 spelers 7 partijen af. De organisatie berust dan bij het platform “Jeugddammen Noord”, waarbij de plaatselijke Damclub Winschoten zorgdraagt voor speelruimte, borden en schijven. Het toernooi begint om 13:30 uur tot ca. 16:30 uur.

Provinciaal Gronings kampioenschap dammen.

Het jaarlijks terugkerende Provinciaal Gronings kampioenschap dammen voor basisschoolleerlingen vindt dit jaar, op zaterdag 15 maart, plaats in het atrium van Het Hogeland College (HHC) in Warffum. De regionale wedstrijden voor deze finale vonden plaats in de regio’s Bedum, Leek, Groningen, Warffum, Delfzijl, Westerkwartier en de Regio Oost-Groningen. Zowel groep 3 t/m 6 alsmede groep 7/8 streden om een finaleplaats in het Hogeland. Hierna is het volgende traject de halve finale om de NK-titel op 6 plaatsen in Nederland met als eindstation de NK-finale op zaterdag 24 mei.

Eindstand 11e scholendamtoernooi Regio Oost-Groningen

CBS De Vossenburcht, Winschoten 3

CBS De Loopplank, Blijham 1

CBS De Vossenburcht, Winschoten 1

CBS De Loopplank Blijham 2

CBS Maranatha, Winschoten

OBS De Wiekslag, Blijham

CBS De Lichtboei, Oostwold

CBS Het Baken, Westerlee 1

IKC St. Vitusschool, Winschoten

CBS Het Baken, Westerlee 2

CBS De Vossenburcht, Winschoten 2

Geert Lubberink