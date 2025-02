Duovorm E-tail Group zet eerste stap richting Duitse meubelbeslagmarkt

VEENDAM – Duovorm E-tail Group uit Veendam, marktleider in online meubelbeslag en keukenonderdelen, heeft per direct Meubelbeslagshop overgenomen. Met deze strategische overname breidt Duovorm haar aanbod uit met nieuwe, aanvullende producten en zet het bedrijf een belangrijke stap in de uitbreiding naar de Duitse markt. De volledige voorraad van Meubelbeslagshop wordt verhuisd van Den Oever naar het hoofdkantoor en magazijn van Duovorm in Veendam.

Duovorm E-tail Group staat bekend om haar uitgebreide assortiment in meubelbeslag, keukenonderdelen, deurbeslag, tuinbeslag en tegelgereedschap. Met succesvolle webshops zoals www.meubelbeslagonline.nl, www.tegelgereedschapshop.nl, en www.tegelzetshop.nl bedient Duovorm zowel professionals als particulieren in diverse nichemarkten. De overname van Meubelbeslagshop versterkt deze positie en zorgt voor een nog completer aanbod binnen het meubelbeslagsegment.

Naast de Nederlandse webshop beheert Meubelbeslagshop ook de Duitse webshop www.moebelbeschlagshop.de. Met deze overname zet Duovorm E-tail Group haar eerste stap in de Duitse meubelbeslagmarkt. Dit sluit aan bij de internationale groeistrategie van het bedrijf, dat eerder dit jaar al de Duitse tegelzettersmarkt betrad met de lancering van www.baupin.de. “De uitbreiding naar Duitsland biedt ons nieuwe kansen en stelt ons in staat om onze expertise ook internationaal in te zetten,” aldus directeur Ferniand Vos.

Door de integratie in het logistieke centrum van Duovorm in Veendam profiteren zij van snellere levertijden, een ruimer assortiment en een snellere reactie van de klantenservice. “We zetten sterk in op het verbeteren van de klantbeleving,” zegt mededirecteur Niels Ettema. “Klanten zullen merken dat hun bestellingen efficiënter worden verwerkt en dat onze klantenservice nog beter bereikbaar is.”

Met de overname van Meubelbeslagshop zet Duovorm E-tail Group niet alleen een nieuwe stap in haar groeistrategie, maar verstevigt het ook haar positie als dé specialist in online meubelbeslag.

Niels Ettema en Ferniand Vos begonnen met hun succesvolle onderneming in 2017 aan de Lloydsweg in Veendam en werden eind vorig jaar uitgeroepen tot Veendammer onderneming 2024. De onderneming is inmiddels uitgegroeid naar 55 medewerkers.

Bron: Peter Panneman