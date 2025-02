Inschrijving Energieboswachter 2025 is nu open

GRONINGEN – Na twee succesvolle edities start de Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) in april opnieuw met de training tot Energieboswachter. Deze training biedt een unieke kans voor enthousiaste, betrokken inwoners van de provincie Groningen die zich willen inzetten voor een natuurinclusieve energietransitie in Nederland. Zij spelen met hun kennis en netwerk een grote rol bij nieuwe én bestaande natuurinclusieve wind- en zonneparken in Nederland.

Energieboswachters kunnen er met hun kennis voor zorgen dat grote energieprojecten niet alleen duurzame energie opwekken, maar ook meerwaarde hebben voor de natuur en biodiversiteit, met zorg voor het landschap. In totaal hoopt de NMG dit jaar 25 kandidaten op te leiden.

‘De aarde warmt in rap tempo op en dit vraagt om een ingrijpende energietransitie’ aldus Jan-Willem Lobeek, directeur-bestuurder van de NMG. ‘Maar deze transitie moeten we wel met zorg doen, dus met aandacht voor natuur, biodiversiteit en het landschap.’ De toekomstige Energieboswachters gaan ervoor zorgen dat grote zon- en windparken een bijdrage leveren aan een groener Groningen.

Over de training

In twee maanden tijd leren de Energieboswachters zon- en windprojecten te beoordelen op de effecten voor natuur en biodiversiteit. Hiermee krijgen ze handvatten om locaties voor zon- en windparken te beoordelen en bestemmingsplannen te interpreteren. Deze cursus is bedoeld voor energiecoöperaties, lokale burgerinitiatieven, verenigingen voor dorpsbelangen en iedereen die actief is in een lokale natuur- of milieuorganisatie in Groningen. Na de training zijn de Energieboswachters in staat om mee te praten over de ontwikkeling van zonneparken door projectontwikkelaars en gemeenten.

De training kent zes kennisbijeenkomsten in de avond, een optionele excursie op een vrijdagmiddag, plus een slotbijeenkomst. De cursus start op 2 april, de feestelijke slotbijeenkomst is op 18 juni.

Kosten en aanmelden

Er is plek voor 25 deelnemers.

Het hele programma en het aanmeldformulier is te vinden op: www.nmfgroningen.nl/project/energieboswachter2025/

Natuur en Milieufederatie Groningen