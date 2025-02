Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 6 februari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG WEER ZON | KOUDERE PERIODE

Ook vandaag begint het allemaal bewolkt en er is ook kans op een drup regen, maar in de loop van de middag breekt de zon ook weer door. Er is eerst een zwakke noordenwind, vanmiddag is de wind matig uit het noordoosten, windkracht 3. De maximumtemperatuur is vandaag 6 graden.

Vanavond en vannacht wordt het vrij helder en dan daalt het tot rond -1. Morgen wisselen bewolking en opklaringen elkaar af, maar later is het zwaar bewolkt met kans op een lichte regen- of sneeuwbui. Maximumtemperatuur morgen rond 2 graden en een matige oostenwind.

Zaterdag begint juist bewolkt en dan is er later wat zon te verwachten. Zondag zijn er de hele dag opklaringen. Maxima in het weekend rond 3 graden, minimum rond -1. Na het weekend is het enkele dagen droog en vrij zonnig.