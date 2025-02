Leden Damclub Winschoten promoten damsport

WINSCHOTEN – Ondanks dat het nieuwe jaar net is begonnen, timmert Damclub Winschoten alweer flink aan de weg, om de damsport op een positieve manier te stimuleren en te promoten in Oost-Groningen. Daarom zet Damclub Winschoten zich standaard in met hun kerntaken, zoals de onderlinge competitie met daaraan gekoppeld een jeugdafdeling. Hier hoort vanzelfsprekend deelname aan de Nationale Competitie van de KNDB bij. Deze activiteiten zijn namelijk voor een sportvereniging onontbeerlijk om het voortbestaan te garanderen.



In de regio Oost-Groningen wordt dit gerealiseerd met het geven van damlessen op de basisscholen met aansluitend een scholendamtoernooi. Damclub Winschoten zet tevens zich in voor het maatschappelijk damproject “Fitter Brein” in woonzorglocatie “De Tjamme” in Beerta. Als basis zijn enkele leden van Damclub Winschoten elke vrijdagmorgen van 10:00 uur tot 11:00 uur actief bij het “crea-uurtje”. Daarnaast is een extra trainingsgroep op de vrijdagavond in het leven geroepen, met tenslotte op zaterdag 18 januari nog een damtoernooi in Twijzelerheide.

Rapid damtoernooi Twijzelerheide

Jilje Scheeringa en Geert Lubberink namen zaterdag 18 januari deel aan het Rapid damtoernooi in dorpshuis “De Jister” in het Friese Twijzelerheide. Aan dit toernooi, met een gemiddelde speelsterkte van tegen de 1000 KNDB ratingpunten, namen 58 liefhebbers deel. Het toernooi kende 7 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van 25 minuten per speler/partij. Jilje en Geert kwamen beide tot een -/- 1 score, oftewel 6 punten. Fries kampioen Rapid werd overigens Jan van Dijk (MN) uit Ureterp.

Nationale Competitie KNDB

Zaterdag 25 januari staat de voorlaatste en 8e ronde van de Nationale Competitie op de damkalender van de KNDB. Beide Winschoter teams spelen hierbij een “uitwedstrijd”. Winschoten 1 gaat naar Surhuisterveen tegen Damcombinatie Fryslân CT 4 in de 2e klasse A en Winschoten 2 naar Leeuwarden voor de wedstrijd tegen Damcombinatie Fryslân 3 in de 2e klasse B. Ter verduidelijking: Damcombinatie Fryslân CT 4 is een Combinatie Team tussen DC Fryslân 4 en Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen.

Trainingsgroep op vrijdagavond

Onder de leden van de zogenaamde B-groep werd de roep naar een trainingsavond door het bestuur ingewilligd. Er is gekozen voor de vrijdagavond, in het gebouw van S.V. Bovenburen, om tevens de middelbare schoolleerlingen te betrekken bij de training. Er wordt in lokaal 3 om 18:30 uur gestart met theorie tot ca. 19:00 uur. Daarna kan het geleerde in praktijk worden gebracht met een onderlinge competitie. De animo is veelbelovend en de groep bestaat momenteel uit 15 leden. Bij het “theoriegedeelte” worden de gangbare facetten van het dammen behandeld door ervaren leden uit eigen gelederen.

Geert Lubberink