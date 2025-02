Pekelder gemeentehuis heeft met geschonken schip nieuwe blikvanger

OUDE PEKELA – Door een lezing over Fré Meis heeft het Pekelder gemeentehuis met een prachtig modelschip een nieuwe blikvanger. Het schip, een miniatuur platbodem, ligt sinds kort in de centrale hal van het gemeentehuis. Het schip dat lange tijd in opslag lag in het Veenkoloniaal Museum in Veendam is geschonken door de geboren en getogen Pekelder Sam Orsel. Orsel ontmoette burgemeester Jaap Kuin bij het Pekelder Proatcafé, waar gesproken werd over Fré Meis.



Orsel, een nazaat van Fré Meis, herinnerde Kuin aan een afspraak met wijlen burgemeester Meindert Schollema om het modelschip aan de gemeente te schenken. Kuin greep de buitenkans meteen aan en zo verhuisde het modelschip van het Veenkoloniaal Museum naar Pekela. Het schip is in de tweede helft van de vorige eeuw op schaal gemaakt door Frederik Orsel, de vader van Sam. Vader Orsel werd geboren op een dergelijk schip, dat een symbool is van de gouden tijden van de Pekelder scheepvaart. Zo maakte Orsel senior een handvol van dit soort modelschepen waar hij jaren aan werkte.



Sam Orsel is opgetogen over het mooie eerbetoon aan zijn vader. ‘Het schip hoort in Pekela. Met deze fantastische plek en schitterende foto heeft het gekregen wat het verdiend. De gemeente heeft er echt iets moois van gemaakt’, was het commentaar van een trotse Orsel.

