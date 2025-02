Vandaag in Op de koffie met Linda….

G1, STUDIO RTV WESTERWOLDE – RTV G1 is een samenwerkingsverband van de lokale omroepen RTV GO! (Oldambt), RTV Westerwolde (Pekela en Westerwolde). RTV G1 is gelijktijdig te beluisteren via de bekende frequenties van de eigen lokale omroep. Op werkdagen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur luisteren naar: Op de koffie met Linda, gepresenteerd door Linda Koops; Julian Buist neemt de techniek voor zijn rekening. Het programma bestaat naast gevarieerde muziek, het laatste nieuws en het weerpraatje ook uit een aantal interviews met gasten die naar de studio komen, of tijdens de uitzending worden gebeld.

Wat kunt u vandaag verwachten:

09.45 Willy Tiekstra – Wie is er vanavond in de uitzending bij Muziek uit het leven van

10.15 Jelka Vale – Wat gebeurt er op dit moment in de natuur?

10.45 Susanne Visser – Programma Theater de Klinker in Winschoten voor februari

11.15 Frouke van Dam – Burgemeester Jaap Velema gekozen tot ‘Sociaal-liberaal van het jaar”

11.45 Femke Wight – Alzheimer Café in Blijham

