Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Gistermorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Bad Nieuweschans. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 5 februari was de start van de wandeling van WandelenWerkt vanuit De Akkerschans in Bad Nieuweschans. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Om 9.15 uur vertrok de eerste groep. Al vrij snel passeerden de wandelaars de oude garnizoenskerk van Nieuweschans. Deze kerk is bebouwd in 1715, en deed aanvankelijk diens als kerk voor de in Nieuweschans gelegerde soldaten. Jonkvrouwe Magdalena Adriana Canter Visscher heeft op 7 augustus 1751 de eerste steen voor deze kerk gelegd. Maar al snel kreeg het gebouw een multifunctioneel karakter. Het paradoxale was dat er beneden in de kerk vrede werd gepredikt terwijl er boven op zolder munitie en wapens werden opgeslagen om oorlog te kunnen voeren. Ook waren er in de huidige consistoriekamer een tweetal paardenstallen gevestigd. Van hieruit was via een trap de hooizolder bereikbaar. Een bord in de kerk met de afbeelding van een paard herinnert hier nog aan. Verder is er achter in de kerk nog een zogenaamde arrestantenbank waarin de gestrafte militairen de kerkdiensten konden bijwonen.

Na de bebouwde kom van Bad Nieuweschans te hebben verlaten ging de wandeling verder richting het bos met daarin de verdronken nederzetting Houwingaham. De vroegste vermelding van deze nederzetting was in 1325 en de naam was nog tot in de 16e eeuw bekend. Het was niet het water van de Westerwoldse Aa die de inwoners van Houwingaham verjoeg, maar het was de noordelijker gelegen Dollard. Het gebeurde in deze periode regelmatig dat het water van de Dollard een bedreiging vormde voor de bewoners op de wierden. Ze werden verdrongen. Deze keer werd de nederzetting geheel bedolven onder de zeeklei en hield toen op te bestaan. In het bos getuigen een aantal betonplaten met hierop de steenhuizen en kerk als kunstwerk nog aan deze nederzetting.

Vervolgens ging het richting de nieuwe Boneschansker brug. Langs de Westerwoldse Aa ging het vervolgens terug richting Bad Nieuweschans, door het Nieuwerschansker bos. Er volgde toen nog een rondje door het dorp. Hierbij passeerden de wandelaars de plek waar voorheen de confectiefabriek De Nijkans heeft gestaan. De Nijkans was een onderdeel van Synergon ( WSW) en tot einde 1993 financieel gesteund door de gemeente Pekela. Op 29 december werd door Hermina Kluiter de eerste steen gelegd voor de bouw en werd ook een gedenksteen geplaats. Op 30 maart 2016 werd deze gedenksteen, tijdens een reünie van oud medewerkers van Nijkans, opnieuw onthuld.

En zo ging de wandeling weer terug naar de Akkerschans. Daar stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen