Voorleestoppers op Dollard College Pontis

WINSCHOTEN – In de week van de nationale voorleesdagen werd op het Dollard College Pontis in Winschoten de schoolfinale gehouden van Read2Me!, de voorleeswedstrijd voor brugklassers. In de maanden december en januari lazen maar liefst 312 brugklassers van 13 eerste klassen elkaar voor. Daarbij werden ze door hun docenten Nederlands en hun klasgenoten beoordeeld. In iedere klas leverde dat een klassenwinnaar, die zich kwalificeerde voor de schoolfinale, op. Daarnaast werd er een tussenronde gehouden voor leerlingen die in hun klassen net geen eerste werden. Twee van hen verdienden door een wildcard alsnog een plaatsje in de eindstrijd, die werd gadegeslagen door zo’n tachtig toeschouwers.

Ook dit jaar was het voorleesniveau bijzonder hoog. De leerlingen maakten het de jury, die bestond uit docente Nederlands Marjanne van der Spek, teamleider Arne-jan Bugel en leesconsulente van Biblionet Margreet de Groot, verrekte lastig. Alle deelnemers werden zorgvuldig geïntroduceerd door het alles vlot aan elkaar pratende en enthousiaste presentatieduo Charlotte Werkman en Cato Roege.

De leerlingen hadden allemaal een krachtige inleiding, waardoor de toeschouwers vooraf al helemaal in het voorleesfragment werden meegenomen. Waar de ene kandidaat vooral een prachtige intonatie had, las de ander voor in een gevarieerd en uitstekend bij het fragment passend stemgebruik: soms met wat meer volume en soms zeer ingetogen, zodat je een speld kon horen vallen. Ook ging het soms van de ene stemming over in de andere: een aantal deelnemers slaagde erin een emotionele passages af te wisselen met humoristische stukjes. Wat sommigen razendknap deden was dat ze heel goed afwisselden in toonhoogte en tempo. Ondanks dat er hier een daar wat kleine foutjes waren, lieten de deelnemers zich daardoor niet van de wijs brengen en zetten ze stug door. Ook zat het wel goed met de verstaanbaarheid en de duidelijke articulatie.

Wat verder vooral opviel was dat iedereen een uitstekend voorleesfragment had gekozen, waarover menig toehoorder aan het denken werd gezet. Het publiek werd meerdere keren in vervoering gebracht door hilarische, spannende, maar soms ook heftige fragmenten. De voorlezers kozen voor veel verschillende genres, zoals horror, thriller, humor, historisch, magisch en feelgood. Zij werden met zeer geïnteresseerde blikken gevolgd door zowel de juryleden als het publiek, die bovendien zagen dat bij iedereen het leesplezier ervan af spatte.

Bij de prijsuitreiking had de jury lovende woorden voor alle deelnemers, die op die manier terecht in het zonnetje werden gezet. Ze ontvingen allemaal een oorkonde en een boekenbon.

De uiteindelijke winnaar werd Tygo Ruiter uit klas 1Hc, die vooral geroemd werd door zijn durf om af en toe een stilte te laten vallen, wat tot kippenvelmomentjes leidde en het feit dat hij een superspannend fragment had gekozen. Hij las voor uit ‘Autumnville’ van auteur Rick Meijer, die vorig schooljaar nog op de school te gast was. Als goede tweede eindigde Maud Lutjeboer uit klas 1Va. Zij las voor uit ‘Exit’ van jeugdthrillerauteur Mel Wallis de Vries en had een superspannend fragment gekozen en wist te overtuigen door een mooie intonatie en het uitstekende tempo. Beide deelnemers ontvingen een extra oorkonde en het leesboek ‘Nog 27 dagen leven’ van Maren Stoffels, dat beschikbaar werd gesteld door Bruna Winschoten. Ze mogen beiden het Dollard College Pontis op donderdag 27 maart vertegenwoordigen bij de provinciale finale, die zal worden gehouden in Borg Welgelegen in Sappemeer.

Bert Hensema, docent Nederlands/coördinator Read2Me! Dollard College Pontis Winschoten