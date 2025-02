Winschoter damjeugd actief op Regio-Cup jeugdtoernooi in Hijken

WINSCHOTEN, HIJKEN – Zaterdag 1 februari stond de 3e regio-Cup voor jeugddammers op de damkalender van de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Organisator Rik Smit van “Jeugddammen Noord” mocht een kleine 60 enthousiaste jeugddammers welkom heten in de Dorpshoeve in het Drentse Hijken.

De deelnemers afkomstig uit Westerhaar, Gramsbergen, Dedemsvaart, Wapenveld, Hijken, Beilen, Hoogeveen, Rinsumageest, Leek, Groningen en Winschoten waren ondertussen in groepjes van 8 spelers ondergebracht. Alleen groep 1 waar de spelers met het hoogste speelniveau bivakkeerden bestond uit 6 spelers, die tevens de partijen met de klok afwerkten, onder een speeltempo van “Fischer 15 basis minuten met als bonus 5 seconden per zet”. Groep 2 had eveneens klokken bij het bord met als speeltempo “Fischer 7 basis minuten met als bonus 3 seconden per zet”. Damclub Winschoten was dit keer vertegenwoordigd met Albert en Figo. Figo kwam uit in groep 8 waar hij 2 punten scoorde. Albert kwam in groep 4 met een 50% score tot de 4e plaats maar viel net buiten de prijzen. Na 3 Regio-Cup wedstrijden staat bij de tussenstand van 95 deelnemers, Figo op de 77e plaats en Albert Meezen 31e. De volgende Regio-Cup staat overigens gepland op zaterdag 8 maart in Winschoten.

Training Damclub Winschoten op vrijdagavond “schot in de roos”

Onder de leden van Damclub Winschoten werd de laatste tijd de roep naar een training steeds luider. Dit verzoek werd enthousiast door de club opgepakt wat resulteerde in een training op de vrijdagavond in het gebouw van S.V. Bovenburen. De theoretische uitleg begint om 18:30 uur tot ca. 19:15 uur in lokaal 3. Daarna kan het geleerde met een onderlinge competitie in praktijk worden gebracht tot maximaal 21:00 uur.

De trainingsavond is bewust “laagdrempelig” gehouden om ook beginners voor de damsport te interesseren.

Geert Lubberink